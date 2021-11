¿Por qué se separaron Jorge Benavides y Carlos Álvarez, la dupla de humor más famosa?

Hace más de una década, el Perú entero sintonizaba la señala de Latina, que por ese entonces era Frecuencia Latina, todos los sábados por la noche para divertirse con El especial del humor. Este programa humorístico era comandado por Carlos Álvarez y Jorge Benavides, quienes se encargaban de parodiar a cualquier personaje político, de la farándula o del deporte que haya sido protagonista de algún hecho noticioso durante cada semana.

Esta famosa dupla se mantuvo en el liderato de la pantalla chica nacional hasta qué, en marzo del 2011, luego de haber renovado contrato por una temporada más, se separaron ante la sorpresa de sus miles de seguidores. Al principio no hubo una razón certera que explicara su distanciamiento, aunque con el pasar del tiempo se pudo conocer los hechos que lo habrían ocasionado.

¿Por qué se separaron Carlos Álvarez y Jorge Benavides?

En marzo del 2011, ambos comediantes preparaban un nuevo sketch que iba a parodiar al programa La noche es mía, que conducía Carlos Carlín. No obstante, a dicha imitación se le iba a agregar el altercado que tuvo el exintegrante de Pataclaun con el entonces locutor de Radio Capital Phillip Butters, quienes casi se fueron a los golpes en un local miraflorino.

Carlos Álvarez y Jorge Benavides conformaron una gran dupla cómica en El especial del humor. Foto: GLR

Según trascendió, la directiva censuró dicho sketch, ya que nunca salió al aire a pesar de haber sido grabado casi en su totalidad. Al parecer, esta drástica decisión de las altas esferas del canal de la avenida San Felipe causó la molestia de Carlos Álvarez, quien a los pocos días fue separado definitivamente del programa.

El polémico sketch que habría ocasionado su separación

Esta secuencia que había sido bautizada como “La noche es fría con Carlos Gansín” fue señalada como la principal causa del alejamiento de ambos. Sin embargo, tiempo después, el propio Jorge Benavides desmintió la versión de la censura y afirmó que la parodia no fue emitida ya que no se llegó a completar.

“Hay algo que no se ha dicho y lo voy a decir ahora. El sketch se hizo, se grabó y la verdad de por qué nunca salió es que nunca se terminó. Al no estar culminado, entonces no salió y fue reemplazado por otro que teníamos de reserva y punto, se acabó”, señaló JB.

El imitador se quedó al mando de El especial del humor, mientras que Carlos Álvarez pasó a las filas de ATV para comandar El estelar del humor. Y pese a su buena relación durante varios años, ambos humoristas se alejaron completamente y no volvieron a trabajar juntos luego de mucho tiempo.

JB y Carlos Álvarez se reencuentran tras varios años de distanciamiento

En el año 2018, Jorge Benavides hizo posible el esperado reencuentro con Carlos Álvarez, esta vez en su programa El wasap de JB, en Latina. En aquella ocasión, los humoristas volvieron a protagonizar la divertida secuencia donde imitaban a Alejandro Toledo junto a su esposa Eliane Karp.

Como era de esperarse, los comediantes mostraron nuevamente su gran química que logró catapultarlos al éxito televisivo durante varios años. Este junte momentáneo generó la ilusión de sus miles de fanáticos que aún sueñan con volver a verlos trabajar juntos en la pantalla chica; sin embargo, el hecho no ha ocurrido y por ahora ambo siguen sus caminos por separados.

Carlos Álvarez y Jorge Benavides: ¿volverán a trabajar juntos?

A pesar de que pasaron varios años de alejamiento, Carlos Álvarez y Jorge Benavides son constantemente consultados sobre la posibilidad de volver a tener un programa juntos. Esta interrogante fue contestada por el propio JB a inicios de este 2021 y no descartó un regreso, eso sí, el cómico afirmó que no es su prioridad, ya que está metido de lleno en su espacio llamado El wasap de JB.

“No voy a negar la posibilidad de que eso pueda suceder, pero por ahora eso no se podría dar. Tengo que dedicarme al 100% a este relanzamiento en ATV. Creo que no estaría bien aventurarme a un nuevo proyecto, quiero dedicarme bien a mi programa y consolidarlo. De repente, más adelante, podría ser”, indicó a RPP.