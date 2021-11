Paul McCartney cuenta quiénes lo inspiraron para crear música desde sus inicios

Una buena noticia para los fanáticos de la mítica banda de Liverpool. La Biblioteca Británica en Londres anunció que, desde el 5 de noviembre hasta el 13 de marzo de 2022, exhibirá gran parte de los tesoros de Paul McCartney, relacionadas con su trayectoria y sobre quiénes lo acompañaron en sus primeros pasos en la creación musical.

Previamente, el músico inglés se ha animado a hablar sobre el rol de su familia como fuente de inspiración para crear música desde el principio. Su padre funcionó como un impulsor para que Paul se sumergiera en el mundo de la música y de la composición, inclusive fue el artífice de muchas de sus frases divertidas e ingeniosas. Con respecto a su mamá, McCartney dijo: “Mi madre era muy tranquilizadora y, como muchas mujeres, ella también era la que mantenía a nuestra familia sobre ruedas. Mantenía nuestros espíritus en alto”.

La colección está compuesta por letras manuscritas, fotos y más. La exposición que recoge todas estas piezas se llama Paul McCartney: the lyrics. La entrada a la exposición será gratuita y se da al mismo tiempo que el lanzamiento del libro The Lyrics: 1956 to the Present.

“Pensando en canciones que he escrito en cada etapa de mi carrera, me di cuenta que mis padres, Jim y Mary McCartney, fueron la inspiración original para mucho de lo que he compuesto”, expresó el bajista de los Fab Four en una entrevista con BBC News.

En esta muestra realizada en Londres se encuentran manuscritos de éxitos como “Hey Jude” y “Nineteen Hundred and Eighty Five”, y es la oportunidad ideal para conocer los orígenes de aquellas canciones que cambiaron la historia del rock.