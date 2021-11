Paris Hilton cambia nuevamente el lugar de su boda a solo días del evento

En febrero de este año, la socialité Paris Hilton anunció su compromiso con el empresario Carter Reum y desde entonces ha estado alistando los preparativos para su boda, la cual según especificó durará de tres días y tendrá como fecha inicial el 11 de noviembre. Tras ello, la modelo reveló que celebró su fiesta de despedida de soltero el último 9 de octubre y hace poco se dio a conocer que la influencer habría decidido cambiar el lugar de la ceremonia a último momento.

A tan solo cinco días de que Paris y Carter contraigan nupcias, el sitio Page Six anunció que la modelo y el empresario habrían optado por celebrar la ceremonia de su matrimonio en la finca de Bel-Air del fallecido abuelo de Hilton . en vez de celebrarla en la iglesia del Buen Pastor de Beverly Hills.

Paris Hilton espera ansiosa la fecha de su matrimonio con Carter Reum. Foto: Paris Hilton/Instagram

“ El lugar de la boda cambió hace aproximadamente una semana. Ha cambiado varias veces. Originalmente, se iban a casar en la iglesia, pero lo cambiaron ”, contó un invitado al sitio web.

Otra fuente se sumó a la declaración anterior y confirmó el cambio de lugar de la ceremonia nupcial. Para garantizar mayor privacidad, las invitaciones enviadas en el mes de octubre no revelaban una ubicación. De igual manera, las invitaciones del último 3 de noviembre tampoco señalaban paradero alguno, tal como explicó la persona allegada al círculo de la modelo.

La boda de Paris Hilton será transmitida en una docuserie

La última fuente que conversó con Page six dijo que “todo se estará filmando” para la docuserie de 13 episodios de Paris Hilton, la cual se titula Paris In Love, y podrá verse en Peacock (servicio de streaming estadounidense). La grabación empezará a transmitirse el día de su matrimonio desde la extensa mansión de Bel-Air de Barron Hilton, el fallecido abuelo de la modelo, quien fue un magnate hotelero durante 60 años.

¿Cuándo comenzaron su romance Paris Hilton y Carter Reum?

La pareja se conoce desde los 15 años, pero no fue hasta el pasado 2019 durante una celebración de Acción de Gracias que sus destinos se cruzaron. “Desde el momento en que nos miramos a los ojos, supe que había algo especial en ti. Siempre estaré tan agradecida de haber ido a los Hamptons para el Día de Acción de Gracias. Sé que todo esto sucedió por una razón. Amo todo sobre ti y todo lo que has hecho por mí. Has cambiado mi vida de muchas maneras y me has convertido en la mujer que siempre estaba destinada a ser. Y nunca me he sentido más feliz o más viva”, escribió Paris Hilton en sus redes sociales tras surgir el flechazo.

PUEDES VER: Paris Hilton y Carter Reum adquirieron lujosa residencia previo a su boda