Monique Pardo revela que intentó suicidarse tras sufrir accidente en programa de Gisela Valcárcel

Monique Pardo es una de las figuras más recordadas en el mundo de la farándula. Sin embargo, desde hace unos meses dejó de aparecer en la televisión debido a que sufrió un accidente cuando participaba en el programa El artista del año, de Gisela Valcárcel. En varias ocasiones, ella acusó a la conductora de haberla abandonado, ya que su estado de salud empeoró por las secuelas.

Ahora ha revelado que atravesó por un difícil momento. Monique Pardo contó que intentó quitarse la vida tras el episodio vivido el programa de Gisela. Según detalló, se sentía sola y temía fallecer sin recibir ayuda.

“Yo estuve a punto de quitarme la vida cuando tenía la pistola. Los desprecios, la soledad en la que me encontraba, los miedos que tenía a morir sin ayuda, todo eso me llevó a un estado...”, expresó la exvedette en una entrevista a El Popular.

La artista culpó a Gisela Valcárcel. “Ella me llevó, su desprecio no pude entenderlo, nunca lo entenderé. Yo siempre la quise, la respeté, siempre la admiré por haberse ido por el lado limpio y que comenzó desde abajo”, agregó.

Monique Pardo habló de su accidente. Foto: difusión

Monique Pardo recibió apoyo legal

Relató que, cuando estuvo a punto de quitarse la vida y los pensamientos oscuros la atormentaban, recibió una llamada desde España. Se trataba del abogado Jorge Alberti, quien le ofreció apoyo legal en su demanda contra Gisela Valcárcel.

“Cuando yo estaba con la pistola en la mano, sonó el teléfono y era Jorge Albertini, un panelista de Antena 3 de España. Me dijo: ‘Monique, tú eres el ícono número 1 del Perú, el ícono cultural pop del Perú. Tú no puedes bajar la cabeza, yo te voy a ayudar’. Me mandó un pool de abogados y probablemente sean ellos los que hagan la demanda. Ese hombre me salvó la vida”, sostuvo.

Monique Pardo asegura que sufre secuelas tras el duro golpe en el set de El artista del año. Foto: Instagram

Canales de ayuda

Si tu, algún familiar o conocido atraviesa por un momento difícil, siente que nada tiene sentido o no le encuentras salida a la situación que vives, llama gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o habla con alguien de confianza. Si estás en otro país, ingresa aquí: https://www.telefonodelaesperanza.org/.