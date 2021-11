Mario Irivarren se pronuncia tras empujar a Daniel Menacho de DVAB: “No hay mala intención”

Mario Irivarren se convirtió en blanco de críticas y ataques luego de que se difundiera el preciso momento en que empujó a Daniel Menacho, quien forma parte del elenco de la serie De vuelta al barrio. En dichas imágenes se observa que el chico reality aparta al actor para poder estar más cerca de las cámaras de la Teletón 2021.

Tras viralizarse el clip, el integrante de Esto es guerra se pronunció en su cuenta de Instagram y aseguró que se trató de un episodio accidental y que no fue consciente de su accionar.

“Se supone que yo empujé a ‘Fideito’, a quien tuve el placer de conocer hoy grabando una secuencia de la Teletón y supuestamente por querer salir en cámara un rato más. No tiene sentido”, expuso.

También explicó qué es lo que pasó en dicha transmisión. “Cuando tuve a (Ricardo) Rondón delante de mí, corrí hacia la derecha y ni siquiera me he percatado que le he puesto la mano en el abdomen”, dijo en la plataforma.

Mario Irivarren responde a quienes lo criticaron tras ‘empujar’ a Daniel Menacho

Mario Irivarren rechazó que algunos usuarios hayan malinterpretado el gesto que tuvo con el artista de De vuelta al barrio, en medio de la jornada en vivo de la Teletón 2021.

“No hay ningún tipo de mala intención. Hoy nos hemos conocido, nos hemos divertido, nos hemos vacilado. No entiendo de dónde sacan esas cosas” , expresó.

Del mismo modo envió un fuerte mensaje a quienes lo han atacado tras el confuso suceso: “No sé si reírme o molestarme porque son cosas que no vienen al caso. Aquí no ha habido ningún problema, solo la gente que se inventa esta narrativa”.

Mario Irivarren se disculpa con Daniel Menacho ‘Fideito’

Luego de explicar que el episodio que se llevó a cabo durante la Teletón 2021 fue de manera inconsciente, Mario Irivarren decidió extenderle una disculpa Daniel Menacho, el popular ‘Fideito’ de América Televisión.