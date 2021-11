Kanye West sobre Kim Kardashian: “Sigue siendo mi esposa”

El rapero estadounidense Kanye West, ahora conocido como ‘Ye’, participó en el programa Drink champs y comentó sobre varios aspectos de su vida, como sus proyectos musicales, el lanzamiento de su último álbum Donda, y también sorprendió al hablar sobre su vida personal, ya que el artista suele ser muy reservado en esos temas.

Aprovechó para sincerarse sobre la actual relación que lleva con su aún esposa Kim Kardashian y explicó qué piensa sobre la ruptura. Sus declaraciones se hicieron virales luego que surgieran los rumores de una posible relación entre la multimillonaria y el comediante Pete Davidson.

Como se recuerda, la pareja puso fin a su matrimonio hace más de un año, impactando a sus millones de seguidores pues, finalmente, la segunda del clan Kardashian parecía haber encontrado al amor verdadero con el cantante, además de haber tenido cuatro hijos con él.

Kim Kardashian solicitó el divorcio a Kanye West

‘Ye’ la eliminó de sus redes sociales, aún así el artista parece no haber superado su relación, a pesar de también haber sido relacionado con la supermodelo Irina Shayk.

“Mis hijos quieren que sus padres estén juntos. Yo quiero que estemos juntos (...) Sigue siendo mi esposa, no hay papeles (de divorcio firmados)” , explicó el último sábado haciendo referencia a Kim, con quien estuvo por más de siete años.

Según fuentes cercanas a la familia, el supuesto romance de la protagonista de Keeping Up with the Kardashians con el ex de Ariana Grande no existiría y solo sería una linda amistad. “A ella le encanta contar con el apoyo de Kanye”, además de agregar que Kim mantiene una buena relación con el padre de sus hijos.

Kanye West cambia su nombre a ‘Ye’

The Hollywood Reporter informó en agosto de este año que el rapero estaba en pleno papeleo para cambiar su nombre y apellido por ‘Ye’, al presentar un pedido formal ante la Corte Superior de Los Ángeles. Por lo que el cantante de 44 años dejó oficialmente su antiguo nombre y asumió un apelativo monosílabo, por motivos personales.

Este hecho polémico no es nuevo para el artista, ya que a finales del 2020 postuló a la presidencia de Estados Unidos donde tuvo poca acogida y al final ganó su contrincante Joe Biden.

Irina Shayk comenta sobre rumores de una relación con Kanye West

El portar Just Jared demostró que la supermodelo Irina Shayk recibió varias preguntas sobre una posible relación con el intérprete de “Off the grid”. Comentó que no suele dar revelaciones sobre su vida privada. “Mañana habrá un rumor de que estoy saliendo con mi portero, ¿de acuerdo? Luego, pasado mañana, será otra persona “ , dijo Shayk.

Irina Shayk declara por primera vez con respecto a su situación sentimental con Kanye West. Foto: composición/Instagram/Irina Shayk/AP

Finalizó con una frase que solo alimentó la curiosidad de la audiencia: “Mira, siempre hay algo ahí, y me lo estoy guardando para mí”. Al igual como fue su duradera relación con el actor Bradley Cooper, ella decidió mantenerse fuera del ojo público, ya que de por sí su carrera demanda que sea una personalidad observada por medios internacionales.