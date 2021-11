J Balvin sale en defensa de Karol G y arremete contra seguidor que cuestionó a la reguetonera

El género urbano se ha convertido en uno de los más exitosos en Latinoamérica debido a que sus principales exponentes se encuentran en el mejor momento de sus carreras. Por ejemplo, J Balvin y Karol G gozan de una popularidad multitudinaria, lo que origina que cada una de sus canciones lanzadas en las diversas plataformas se conviertan rápidamente en un hit.

En ese sentido, el intérprete de “Agua” utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle unas sentidas palabras de felicitación a su compatriota. El colombiano acompañó dicho mensaje con una foto de los dos, la cual demuestra todo el cariño que se tienen.

Karol G y J Balvin atraviesan por su mejor momento de su carrera musical.

“¡Orgulloso de ti, Karol G, el sacrificio siempre tiene su recompensa, hermana mía! ¡Love you (Te amo)! Colombia gang - Latino gang”, escribió J Balvin en la red social de la cámara.

Pero lo que el nacido en Medellín no se esperó fue el duro comentario que lanzó un seguidor de Karol G, quien cuestionó lo hecho por la reguetonera. “¿Y cuál fue el sacrificio?”, preguntó. Fue ahí cuando José no se guardó nada y respondió con todo a este fanático que intentó minimizar a la popular ‘Bichota’.

“Trabajar un millón de veces más que tú, por eso no inspiras al mundo. Y no andar como tú que no tienes vida, sino para criticar. Buen día y a trabajar si es que trabajas”, respondió el reguetonero colombiano.

J Balvin pide a los reguetoneros no asistir al Latin Grammy 2021

Luego de darse a conocer la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2021, J Balvin utilizó su cuenta de Twitter para hacer un llamado a los exponentes del género para no asistir al evento. Según el colombiano, los organizares de estos premios no valoran a los artistas del movimiento debido a las pocas nominaciones.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto ✊(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió al cantante.

Residente le respondió con todo a J Balvin ante su pedido de boicot

J Balvin recibió todo tipo de respuestas tras exigir que los cantantes urbanos no asistan a los Grammy 2021, pero fue la de Residente la que generó gran polémica. René Pérez publicó un extenso video donde afirma que el pedido del colombiano no tiene sentido, ya que en la edición de este año muchos artistas del género fueron nominados y además se le rindió homenaje a Rubén Blades.

“Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi nominaron a muchos colegas que le metieron ca****: C. Tangana Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo, Myke Towers. O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los co*****? Todo esto sin contar a los demás artistas nominados. Como Camilo, Juan Luis Guerra, Lafourcade, etc. Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, ca***. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, fue parte del mensaje publicado por Residente.