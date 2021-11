Eva Bracamonte dio a su luz a su primera hija con Jann Torrese y compartió tierna fotografía

Eva Bracamonte ya es mamá. La escritora anunció el nacimiento de su primera hija con Jann Torrese en redes sociales y sorprendió a sus miles de seguidores con una tierna fotografía que retratan sus primeros días como madre primeriza. Según expuso en la plataforma, la pequeña llegó el último 31 de octubre.

En la imagen se puede observar a la peruana dando de lactar a la recién nacida, quien lleva el nombre de Franca, y sonriendo a la cámara. Tan solo días antes, había expresado en la red social lo emocionada que estaba por conocer a su descendiente.

“Tú debes conocerme mejor que nadie y yo a ti también te conozco un poquito. No sabes las ganas que tenemos de que estés acá”, expuso.

Eva Bracamonte dedica tierno mensaje a su bebé

Eva Bracamonte acompañó la publicación de Instagram con unas conmovedoras palabras: “Nacimos hace una semana. Aún no tengo palabras. Te he prometido contarte todo, describirte cada día en un diario secreto. Pero aún no tengo palabras. Solo gracias, mi pececilla”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Eva Bracamonte comparte detalles de su matrimonio con Jann Torrese

Eva Bracamonte y Jann Torrese contrajeron matrimonio el último 21 de julio. La autora no dudó en compartir algunos detalles en su cuenta de Instagram y reveló que la ceremonia fue muy íntima y sencilla.

“Fue en el parquecito de la municipalidad, sin mucha gente y sin mucho aspaviento, como queríamos. (...) La verdad es que la pasamos lindo. Normalmente la gente planea estas cosas con un año de anticipación, pero a nosotros nos bastó con dos días, música bonita, unas flores, un vestidito con hueco en la panza, bocaditos del buen gusto y la presencia de las personas que más queremos”, precisó.