El poder del amor: ¿cómo ver EN VIVO el capítulo 83 completo por Twitch?

El popular reality El poder del amor sigue desarrollando sus capítulos. En el último episodio, se mostró que las tensiones entre Mare y Andrés aún no se disipan del todo, y que la peruana Shirley Arica ya se ha alejado de Sebastián Tamayo (quien terminó claramente abatido), pese a un diálogo previo que hacía esperar cosas diferentes; sin embargo, las diferencias parecen definitivas. En esta edición, la producción dispuso un ameno juego para reducir las tensiones en la casa del reality, ayudando a relajar el ambiente entre las parejas que concursan por la chance de obtener el premio final.

Pese a algunos spoilers inevitables, no te puedes perder el desenlace del programa que pasa por un momento de apogeo. En esta nota conoce toda la información necesaria para que no te pierdas cómo ver el capítulo 83 de El poder del amor por Twitch.

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

A la par de la reconciliación de Mare y Andrés, sucedió la ruptura definitiva de la peruana Shirley Arica con Sebastián Tamayo. “Yo opté por tomar una decisión y es abrirme porque yo no quiero eso para mí. Yo quiero un chico que me respete estando o no estando yo”, refirió la chica reality sobre los motivos por los cuales prefirió alejarse.

¿Quiénes son los participantes de El poder del amor?

Los participantes del reality El poder del amor que han ingresado al programa en sus inicios son los siguientes:

Amor Carlín Sandoval (México)

Andrea Ruiz (Puerto Rico)

Andreina Bravo (Ecuador)

Carla Muñóz (Colombia)

Claudia Peña (Bolivia)

Elizabeth Cader (El Salvador)

Griss Romero (Honduras)

Jessica Stonem (México)

Karoline Rodríguez (Colombia)

María Cevallos (Ecuador)

Mariela Lemus (Honduras)

Melissa Gate (Colombia)

Shirley Arica (Perú)

Yillian Atkinson (Puerto Rico)

Alejandro Royg (Paraguay)

Andrés Salvatierra (Bolivia)

Austin Palao (Perú)

Diego David Luque (México)

Don Day (Ecuador)

Edgar Rivera (Puerto Rico)

Frederick Kelley (Bolivia)

Jorge Rodríguez (Puerto Rico)

Luisao Rivera (El Salvador)

Miguel Ángel Álvarez (Colombia)

Miguel Melf (Panamá)

Renier Izquierdo (Estados Unidos)

Sebastián Tamayo (Colombia)

¿Cómo votar en El poder del amor?

Si deseas apoyar a tu concursarte favorito en El poder del amor, solo tienes que ingresar a la web elpoderdelamor.tv/votar. La plataforma te pedirá acceder con una cuenta de Google o Facebook y listo. Recuerda que solo se puede votar una vez por persona.

¿Cómo ver El poder del amor capítulo 83 en Twitch EN VIVO?

Para poder ver el episodio número 83 del reality turco El poder del amor, solo debes ingresar al canal elpoderdelamorenvivo en Twitch: www.twitch.tv/elpoderdelamorenvivotv

¿Cómo ver los capítulos completos de El poder del amor?

El poder del amor y todos sus capítulos completos se encuentran disponibles en sus plataformas oficiales de Twitch y YouTube. Si te encuentras en territorito peruano, puedes sintonizar Latina Televisión o ingresar a su plataforma web Latina Play.

El poder del amor: horario

El reality se puede sintonizar vía Twitch de lunes a viernes a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y los sábados y domingos a las 2.30 p. m. (definición estándar) y 6.30 p. m. (HD).

¿De qué trata El poder del amor?

El poder del amor es un reality show turco de convivencia en donde 18 personajes de la farándula latinoamericana tratan de encontrar el amor. La pareja que gane se llevará 15.000 dólares para cada integrante. Además, cada semana un integrante tiene la opción de ganar 2.000 dólares, lo cual depende de los votos del público.