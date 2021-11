Cibernautas critican a Mario Irivarren por haber empujado al actor ‘Fideito’ Menacho

Durante la transmisión del evento benéfico, la Teletón 2021, un sorpresivo incidente tuvo lugar. Mario Irivarren empujó al actor Daniel Menacho, mejor conocido como ‘Fideito’ por el personaje que interpreta en la serie De vuelta al barrio. Tras ello, el modelo viene siendo blanco de críticas y ataques en redes sociales, pues varios internautas habrían interpretado el actuar del chico reality a propósito, pese a que él mencionó que fue un accidente y no se dio cuenta de lo que hizo.

La respuesta de Irivarren no contentó a su audiencia y estos decidieron arremeter contra él. En los comentarios dejaron saber su descontento con lo ocurrido.

“Y eso que fideito es su mayor, ¿y el respeto”, “Que se cree este alucinado”, “Desubicado”, “Alucinado”, “Ese Don Mario Irivarren se cree la última estrella cuando es un tipo más del grupo de jóvenes en la TV, es desagradable” , fueron algunos de los comentarios en contra del participante de Esto es guerra.

Algunos incluso le recordaron sus inicios en el programa reality en el que tuvo aparición y se hizo conocido. “Ya no se acuerda cuando era una calavera coqueta en Combate, se le subieron los humos”, se leía en un comentario.

Mario Irrivaren es criticado en redes sociales por haber empujado a actor de América TV. Foto: La República/Facebook

Cibernautas creen que el actuar de Mario Irrivaren con actor 'Fideito'fue a propósito. Foto: La República/Facebook

Mario Irrivaren es tildado de 'desubicado' y 'alucinado' por internautas. Foto: La República/Facebook

Asimismo, hubo quienes resaltaron que Gino Pesaressi evidenció lo sucedido y le abrió un espacio al actor Daniel Menacho a su lado, luego que este fuera empujado. “Pero al parecer Gino se dio cuenta”, “El otro chico le da espacio para que salga, ¡muy bien!” escribieron otros usuarios de Internet.

Usuarios de Internet indignados con Mario Irrivaren por haber empujado a actor 'Fideito'. Foto: La República/Facebook

Daniel Menacho habla del incidente que protagonizó con Mario Irivarren

Por su parte, Daniel Menacho se pronunció recientemente al respecto. “Por favor, no hagan tormentas en un vaso se agua. Gracias salu2″, expresó el actor de televisión.

Daniel Menacho menciona deja entrever que Mario Irivarren no lo empujó a propósito. Foto: Daniel Menacho/Instagram

En otra historia que reposteó desde la cuenta de Instagram de Irivarren, escribió lo siguiente: “Hoy nada más que risas con @marioirivarren gente, no pierdan el foco que lo importante es la Teletón”.

Daniel Menacho pide a usuarios de Internet que se enfoquen en la Teletón 2021. Foto: Daniel Menacho/Instagram

Mario Irivarren habla sobre video donde empuja a Daniel Menacho

Tras viralizarse el clip en el que empuja hacia a un lado al actor Daniel Menacho, el chico reality Mario Irivarren se pronunció en su cuenta de Instagram y aseguró que se trató de un episodio accidental y que no fue consciente de su accionar.

“Se supone que yo empujé a ‘Fideito’, a quien tuve el placer de conocer hoy grabando una secuencia de la Teletón y supuestamente por querer salir en cámara un rato más. No tiene sentido”, sostuvo la pareja de Vania Bludau.