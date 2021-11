Chyno Miranda y Natasha Araos se divorcian oficialmente

El cantante Chyno Miranda y la influencer Natasha Araos finalizan su divorcio. La pareja que tuvo casi 6 años de romance aclaró que pese a su ruptura mantendrán una buena relación amical para la correcta crianza de su hijo. El músico ya tiene una nueva relación con la modelo Daymar Mora.

Fue la periodista Mandy Fridman quien difundió la noticia. Ella tuvo acceso a los documentos de la corte de Miami Dade y los publicó en redes sociales, donde dio la primicia a sus seguidores.

Se confirma el divorcio de Chyno Miranda y Natasha Araos. Foto: captura de Instagram

Chyno y Natasha anunciaron su separación

La revelación de la separación de los exesposos fue dada en el perfil oficial de Instagram del artista venezolano el primero de setiembre de 2021. Ahí declararon que ya no eran pareja, pero mantenían una buena relación por el bienestar de su familia.

PUEDES VER: Natasha Araos aclara rumores sobre supuesto fallecimiento de Chyno Miranda

“Tengo que confesárselo y ser sincero con todos, yo la irrespeté a ella como esposa e irrespeté mi hogar también, y bueno, no estamos juntos como pareja desde hace más de un año, quiero que sepan eso”, reveló el artista.

Se conoce que ambos convivieron por más de un año a pesar de haber culminado su relación sentimental.

Natasha Araos aclara rumores de supuesto fallecimiento de Chyno Miranda

La modelo estaba respondiendo preguntas en sus historias de Instagram cuando se encontró con el rumor.

“¿Qué opinas de lo que ha salido en redes de que Chyno murió a causa de la enfermedad que ya viene tratando?”, se leía en la caja de preguntas para la influencer venezolana.