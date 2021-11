Antonio Cartagena tras prueba negativa de ADN entre sus hijas: “He sufrido una pesadilla”

Antonio Cartagena aseguró estar tranquilo luego de darse a conocer el resultado de ADN de las hijas, una de Roxana Valiente y la otra Vanessa Tenorio, quienes reclamaban la paternidad del salsero. El pasado 2 de noviembre, Magaly Medina había invitado a ambas madres de familia a estar presentes al momento de leer la conclusión de dicho examen. Todos se llevaron una sorpresa al descubrir que las menores tienen diferentes padres. Ante ello, el cantante arremetió contra la conductora.

“ He sufrido una pesadilla durante todo este tiempo que no he hablado. La señora me ha maltratado públicamente, empeñándose en malograr mi imagen. La situación no es como lo cuentan los terceros, tengo buena voluntad y confío en la justicia ”, indicó para el Popular.

La prueba de parentesco entre las niñas se realizó luego de las declaraciones del salsero, quien manifestó que no cree que la hija de Roxana Valiente era su primogénita porque no tiene ningún rasgo suyo. Por eso pidió una prueba ante un juez de familia.

Tras la negativa del cantante en someterse a la prueba de ADN, la conductora de Magaly TV, la firme, se comprometió con las madres de familia a realizar la prueba de hermandad entre ambas niñas con el objetivo de conocer si comparten un vínculo parental.

Magaly Medina revela que una de las niñas no es hija del salsero

La presentadora de televisión Magaly Medina quedó impactada cuando decidió dar lectura a los resultados de la prueba de ADN en vivo, los cuales fueron realizados a las hijas de Antonio Cartagena. “El análisis de marcadores autosómicos permite afirmar con certeza científica que no existe un grado de parentesco de media hermandad paterna... el análisis de cromosomas x permite afirmar que con certeza científica que tienen progenitores paternos diferentes”, concluyó.

Roxana Valiente insiste en que Antonio Cartagena es padre de su hija

Vanessa Tenorio y Roxana Valiente descubrieron que ambas menores de edad no son hermanas. Sin embargo, Valiente se negó en aceptar los resultados y asegura que su niña es hija de Antonio Cartagena. “Yo creo que aquí alguien miente y yo no miento. No le veo parecido y creo que mi hijita tiene más rasgos y en la carita. Que ella (Vanessa Tenorio) me disculpe, pero la verdad que este tema es bien delicado y creo que una de las dos niñas no es su hija”, aseveró.