Andrea San Martín cuenta que su hija compró 50 dólares en tragos por error: “Casi me muero”

Andrea San Martín utilizó su cuenta de Instagram para contar un curioso suceso que vivió durante su viaje a Estados Unidos. Según la modelo, su hija mayor, fruto de su relación con Sebastián Lizarzaburu, ordenó más de 50 dólares en tragos por error cuando se encontraban en un conocido restaurante. Además, comentó que, a raíz de lo sucedido, ella y el popular ‘Hombre roca’ casi terminan endeudados.

“Comimos en el restaurante Olive Garden que ya saben que nos encanta y que cerraron en Perú... Y no saben lo que hizo Maia, no tienen idea”, comentó. “Todo normal, estábamos comiendo y Maia con la tablet del restaurante que tiene jueguitos y más, perfecto. Todo genial hasta ahí. Luego apareció el mozo con casi 7 tragos de diferentes colores y nos iba a servir. Lo miramos y dijimos que nosotros no habíamos pedido eso. Resulta que Maia había hecho un pedido electrónico y había pedido 7 tragos para toda la mesa”, añadió.

Andrea San Martín detalló que, afortunadamente, el mozo del restaurante comprendió la situación y pasó a cancelar el pedido. “El mozo, gracias a Dios, súper buena onda, nos dijo ‘No se preocupen ya los cancelé, pero les había traído preparado’. No saben, casi me muero. Obviamente le quitamos la tablet, casi nos deja endeudados”, relató en Instagram.

¿Por qué Andrea San Martín no viajó con su hija menor?

El programa Amor y fuego difundió la solicitud donde Andrea San Martín pidió permiso a Juan Víctor Sánchez para viajar con su menor hija y él se lo negó.

“La denunciante (Andrea San Martín) le solicitó el permiso al denunciado (Juan Víctor Sánchez) con el fin de viajar al extranjero junto a su menor hija, recibiendo una respuesta negativa. (...) Le solicita la devolución de los documentos, respondiéndole el denunciado que por ahora no se las va a devolver”, señalaba el documento.

Andrea San Martín viajó a Estados Unidos sin su hija menor al no contar con permiso de su expareja. Foto: captura Instagram

Juan Víctor Sánchez reaparece con su hija en Halloween

En medio de su polémico enfrentamiento con Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez reapareció junto a su hija en Halloween.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la menor aparecía con un disfraz del Sombrerero Loco, mientras que su hermanito lucía un traje de El juego del calamar.