Yiddá Eslava bromea con Julián Zucchi: “Ya no quiere estar conmigo”

Hace algunos días, Yiddá Eslava contó en un mensaje de sus redes sociales que tanto ella como su menor hijo fueron diagnosticados con autismo. Ahora, la ex chica reality usó su cuenta de Instagram para hacer una broma a su esposo al manifestar que el cantante argentino Julián Zucchi ya no le tendría el mismo aprecio que antes.

La ex integrante del reality Combate sorprendió a sus seguidores al postear unas historias en su perfil de Instagram con dicho mensaje. “Bueno, compadres y comadres, ¿cómo están? Estoy con esta cara porque el señor Zucchi me ha dicho que ya no quiere estar conmigo, que ya no me ama”, expresó Yiddá con un semblante bastante mortificado y los ojos humedecidos.

Acto seguido, Zucchi se descolocó al ver su reacción y escuchar sus palabras. “¿Cuándo dije eso?”, preguntó.

“Dijiste: ‘Ya no voy a seguir saliendo en tus historias, Yidda, basta’”, explicó ella. El ex chico reality aclaró que solo había expresado que no quería hacer el ‘trend’ que le sugirió su esposa.

Esta solo sería una de las tantas bromas que el par documenta y comparte en sus redes sociales, ya que Yiddá Eslava y Julián Zucchi han demostrado ser una de las parejas más estables de la farándula. Ellos se conocieron en Combate y tras varias vinculaciones sentimentales hicieron pública su relación.

Además, han protagonizado el filme taquillero Sí, mi amor, que llegó a la plataforma de Netflix el año anterior.

Yidda Eslava y su hijo fueron diagnosticados con autismo

La artista de 38 años dio a conocer por medio de una publicación en Instagram que se enteró de su condición tras realizarse una prueba con el fin de responder varias interrogantes que tuvo a lo largo de su vida.

Contó que su experiencia inició en cuarto grado de primaria, cuando le dijeron que debería repetir el año. “Simplemente me etiquetaron, haciéndome sentir menos”, sostuvo.

“ Midieron mi capacidad como si juzgaran a un pez por su habilidad de trepar árboles, sin importarles que podría vivir toda mi vida pensando que soy una inútil ”, añadió.

Yiddá Eslava cuenta que fue diagnosticada con autismo. Foto: Instagram

Julián Zucchi envía mensaje de apoyo a su esposa tras ser diagnosticada con autismo

Luego de que Yiddá Eslava diera a conocer que ella y su hijo fueron diagnosticados con autismo, su esposo Julián Zucchi no dudó en extenderle un mensaje de aliento.

“Este es un tema muy importante para nosotros como familia, es algo que hemos tenido en reserva mucho tiempo, no porque sea nada malo, sino porque quisimos manejarlo así. Es un proceso muy largo que en el libro Yiddá lo cuenta muy bien. (…) Tanto ella como yo queremos ayudar a muchas familias que les toca vivir con el autismo. Lo que más deseo de corazón es que este libro ayude muchos a que se puedan informar un poco más”, expresó el actor argentino.