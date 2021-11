Tomás Angulo: “Yo sigo queriendo mi programa propio”

Lo conocen como el ‘Psicólogo de la farándula’. Es invitado frecuente en el programa de programas de espectáculos, como el de Magaly Medina. El rostro del doctor Tomás Angulo es asociado con las celebridades peruanas al ser un experto que siempre es consultado ante las situaciones que viven múltiples personalidades.

Mediante su perfil oficial de Facebook, el psicólogo expresó a sus seguidores su deseo: “Yo sigo queriendo mi programa propio”. Especificó que siempre ha sido su sueño, pero no es fácil, ya que necesita “auspiciadores fuertes y grandes”. Hizo la publicación para invitar a empresas a sumarse a su proyecto.

Tomás Angulo busca auspiciadores para programa propio en la televisión. Foto: Facebook

Angulo ha sido invitado en programas televisivos por los últimos 19 años. Sin embargo, explicó que estas apariciones vienen con limitaciones, al no poder hablar de todo lo que desea. En sus intervenciones se debe adecuar al tiempo que el canal le dé y, además, mencionó que muchas veces no puede “contradecir al conductor” por miedo a no volver a ser convocado.

“Me obliga a ser diplomático y cauteloso. Pregúntate cómo he durado tantos años en TV. Una cosa es ser cauteloso y otra servil o permisivo”, manifestó el psicólogo en Facebook.

¿De qué se trataría un programa de Tomás Angulo?

En su publicación en Facebook expuso qué temáticas tocaría en una serie de autoría propia. Especificó que no abarcaría farándula, sino que trataría con sus espectadores. Describió su propuesta como una con “más valor de contenido y mucho más realista”.

“Mi público podrá participar con sus historias y preguntas” , escribió. Indicó que ellos escogerían los temas a tratar por capítulo. Además, consideró que protagonizaría un programa único, nunca antes visto en la televisión peruana.

El colegio de psicólogos del Perú se enfrenta a Tomás Angulo

Tomás Angulo ha sido públicamente criticado por ser comentarista en programas de espectáculos. Según un pronunciamiento del Colegio de Psicólogos del Perú, él no estaría habilitado para ejercer la profesión. Ante esto, respondió en sus redes:

“Soy Tomas Angulo y mi número de Colegiatura en el Colegio de Psicólogos es 4943. Llevo 20 años ayudando a las personas a ser fuertes en los momentos difíciles”, declaró.