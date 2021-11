Shirley Arica sobre El poder del amor: “Lo que ven en la pantalla es lo que soy en la vida cotidiana”

El poder del amor no solo se convirtió, hace mucho, en el reality turco preferido por los latinoamericanos, sino que fue la pantalla al mundo para que la modelo peruana Shirley Arica sea conocida en otros países, no solo por el romance que llegue a tener con algún participante de la casa, sino por la espontaneidad de su personalidad.

La chica reality Shirley Arica conversó con La República, donde detalló lo difícil que está siendo la separación con su hija desde su ingreso en El poder del amor y más cosas acerca de la producción turca. Además, contó cuáles son sus sentimientos actualmente hacia el modelo colombiano Sebastián Tamayo después que mantuvieran una fugaz relación en el programa y terminaran con palabras duras por ambas partes.

La polémica Shirley Arica fue sorprendida por su club oficial de fans en Perú, quienes le enviaron unos presentes hasta Turquía, hace unos días, porque ella ha demostrado que puede llegar lejos y hasta podría volver a emparejarse para ganar los 30.000 dólares que se llevarán a casa quienes encuentren el verdadero amor. Para ello, necesita el apoyo de todos sus seguidores a través de sus votaciones semana a semana.

¿Cómo te propusieron ingresar a El poder del amor y cómo aceptaste?

Recibí la propuesta por parte del canal de Latina y acepté indudablemente feliz de la vida, sin pensarlo dos veces. Por eso y más, estoy agradecida enormemente con ellos y los productores, porque me dieron la oportunidad para este gran proyecto de El poder del amor, que está permitiendo abrirme puertas en distintos países. Lo difícil fue pensar en los sacrificios que tenía que hacer, pero hoy en día estoy segura que todo valió la pena.

¿Sientes que en el reality turco has mostrado tus virtudes y defectos?

Definitivamente sí. Yo tengo una peculiaridad y es que siempre me he caracterizado por ser genuina, sin filtros y real. Lo que ustedes ven en pantalla es lo que soy en la vida cotidiana. Nunca he sido un personaje o me he comportado como tal, y eso es lo más cómodo, porque no tienes que andar fingiendo nada que no sientas.

¿Quién es la más conflictiva de El poder del amor?

Es complicado encasillar a una persona porque vivimos en constante presión, por así decirlo, a causa del programa en el que participamos. Somos seres humanos y, naturalmente, experimentamos miles de sentimientos en un solo día por el formato de El poder del amor. Considero que todos en algún momento nos hemos salido de nuestras casillas, como se ve a través de sus pantallas. No todos los días son buenos y estás bien.

¿Qué se siente estar lejos del país y recibir todo el apoyo de tus compatriotas?

Me siento muy triste porque extraño mucho a mi hija, principalmente, y a toda mi familia; sin embargo, debo reconocer que me siento respaldada y apoyada por todo el Perú al recibir tantas muestras de cariño. No solo eso, sino que incrementé muchísimo mis seguidores, me hicieron tendencia en Twitter, y a todo eso debo agregarle que tengo un club increíble de fans que me hicieron llegar regalos hasta Turquía, hace unos días. Aunque no lo crean, todo esto me da la fuerza que pierdo por momentos. Todo eso me alienta y me da más ganas de llegar a la final de la competencia. Ya sea que gane o no, yo ya me siento una ganadora porque gracias a El poder del amor la gente pudo conocer un poquito más de mí.

¿Quién te interesa en El poder del amor actualmente?

Por el momento, nadie. No me he vuelto a fijar en nadie. Veremos que pasa a futuro.

¿Cómo sobrellevas el hecho de tener lejos a tu hija?

Es complicado y muy duro para mí. La mitad de mi corazón está en Perú, y debo reconocer que no funciono de igual forma si no tengo a mi hija a mi lado. No estoy completa y todo lo hago como si caminaría con la mitad de mí, pero trato de enfocarme en lo que vine y me repito que todo lo que logre aquí va a repercutir en ella. Mi hija es mi mayor fortaleza.

PUEDES VER: Shirley Arica responde a Jessica Stonem tras constantes ataques en El poder del amor

¿Qué sientes por Sebastián Tamayo?

Por ahora, solo tenemos una relación cordial porque existe cariño entre ambos. Ahora no puedo asegurar nada más, pero estoy segura que el tiempo sana muchas cosas. Ya veremos qué pasa.

¿Qué proyectos tienes después de El poder del amor?

Aún nada concreto, pero estoy dispuesta a aceptar lo que Dios depare para mí.

¿Tienes planes de radicar el Turquía?

Por ahora, no; pero si es que se diera la oportunidad, lo primero que haría es ir por mi hija Skylar y después podría vivir en cualquier país que me brinde trabajo para seguir creciendo y desarrollándome profesionalmente.

PUEDES VER: Cómo votar por Shirley Arica para que no sea eliminada en El poder del amor

¿Regresarías a algún reality show en Perú?

Por supuesto. Claro que sí. Tengo toda la predisposición y el compromiso con las oportunidades que se me presenten en la vida.