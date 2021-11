Madre de Rosángela Espinoza enfrenta a Magaly Medina: “No te metas con mi hija”

La madre de Rosángela Espinoza se pronunció en sus redes sociales para defender a su hija de los ataques de Magaly Medina sobre las oportunidades de la tiktoker en el extranjero. Al respecto, recurrió a sus historias de Instagram para pedir a la figura de ATV que se retracte y aclare lo mencionado en su reportaje.

“Qué pena que engañes al público y mal informes. No te metas con mi hija, ella nunca dijo que ha sido contratada, todo fue una trampa y todo lo que tiene es con su trabajo . Le pido señora que aclare su reportaje”, escribió doña Blanca López.

Cabe señalar que en la edición del jueves 4 de noviembre de Magaly TV, la firme, la comunicadora señaló que la exchica reality se habría tomado fotos en Telemundo con segundas intenciones.

Mensaje de la mamá de Rosángela Espinoza. Foto: captura/Instagram

Esto dijo Magaly Medina sobre Rosángela Espinoza

“Vergüenza ajena me ha dado su vendida de humo, todo por marketearse. No les importa mentir con tal de salir en los periódicos, sacarle ‘cachita’ a su anterior programa”, comentó Magaly Medina.

“Ni Telemundo, ni Univisión conocen a la señorita, ni mantiene vínculo laboral ni contractual ni con nosotros ni con ella”, agregó y mostró un comunicado desmintiendo que ella sería familia del canal extranjero.

Rosángela Espinoza responde tras informe de Magaly Medina

Rosángela Espinoza no se quedó callada y esa misma noche realizó una transmisión en vivo para contar los motivos por los que entró a las instalaciones y se tomó fotos junto al logo de la compañía. En sus stories, también adjuntó capturas aclarando los hechos.

“En dónde dice que era imagen o que firmé contrato con Telemundo. La prensa comenzó a crear cuentos cuando solo fue una foto”, manifestó la modelo.

“ Yo no dije nada, solo subí unas fotos que me tomé en las instalaciones. Encima los representantes me dijeron tómate todas las fotos que deseas y también puedes hacer tiktoks, que por cierto fueron muy amables conmigo”, explicó la joven.