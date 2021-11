Rosángela Espinoza responde a comunicado de Telemundo: “Con mi trabajo nadie se mete”

La modelo Rosángela Espinoza respondió al comunicado que la agencia de publicidad de Telemundo envió a Magaly Medina. En el anuncio, los representantes de la casa televisora revelan que no la conocen, no es imagen del canal y que no tiene un contrato con ellos, como se especuló en los medios nacionales.

En medio de las críticas en su contra, la exintegrante de Esto es guerra se defendió a través de las redes sociales, donde aseguró que jamás mintió al respecto.

“En dónde dice que era imagen o que firmé contrato con Telemundo. La prensa comenzó a crear cuentos cuando solo fue una foto”, dijo la modelo.

La modelo expresó su molestia: “ Con mi imagen y mi trabajo nadie se mete porque yo me esfuerzo cada día para ser mejor en todos los aspectos de mi vida sin hacer daño al resto. (...) Que no tengo un vínculo laboral ni contractual. ¿Cuándo dije que había firmado un contrato de Telemundo?”.

“Yo no dije nada solo subí unas fotos que me tomé en las instalaciones. Encima los representantes me dijeron tómate todas las fotos que deseas y también puedes hacer Tik Toks, que por cierto fueron muy amables conmigo”, explicó.

Rosángela Espinoza

Rosángela Espinoza asegura que intentan hacerle quedar mal

La exchica reality considera que la agencia de publicidad de Telemundo ha intentado hacerle quedar mal para promocionarse en el programa de Magaly Medina.

“El señor que me llevó a las instalaciones trabaja en una agencia de publicidad, entonces, saco mis conclusiones que tenía todo planeado para hacerme quedar mal y a su vez promocionarse en el programa de Magaly”, finalizó.

Rosángela Espinoza

Rosángela Espinoza apareció en Telemundo

Recodemos que hace unos días, Rosángela Espinoza sorprendió al publicar imágenes desde las instalaciones de Telemundo, Las Vegas. “Todo éxito tiene lugar fuera de tu zona de confort”, escribió ella en Instagram. Todo indicaba que era la nueva imagen del canal extranjero en las plataformas. Sin embargo, ella jamás afirmó que haya sido contratada.