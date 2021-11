Rosángela Espinoza afirma que sufrió maltrato cuando viajó a México con Esto es guerra

Rompió su silencio. Rosángela Espinoza mencionó haber recibido maltrato la vez que acompañó a Esto es guerra a su versus con Guerreros México, a inicios de setiembre. La influencer contó aquello a través de un live que compartió con sus seguidores en Instagram, la noche del 4 de noviembre, luego de un comunicado que sacó Magaly Medina en el que desmiente que la modelo sería parte de la cadena Telemundo.

En aquella ocasión, la tiktoker preocupó a sus fans al grabarse llorando. “ Estas lágrimas me hacen más fuerte. No permitas que nadie te haga sentir mal. Seguiré cumpliendo mis sueños, nadie me detendrá”, dijo la joven en el clip.

“Ahorita ya estoy mejor. En la mañana estaba un mar de lágrimas”, agregó, y aclaró que estuvo triste todo el día lunes.

Rosángela se graba llorando en redes sociales. Foto: captura/Instagram

Sobre aquella confesión, en su última transmisión, sacó a la luz el motivo de su llanto y se dirigió a la persona que, según ella, intenta perjudicarla públicamente.

“Que diga la verdad de cómo son las cosas, qué es lo que ha pasado este año o qué pasó en México, ¿por qué lloré en México? ¿Saben por qué lloré en México? Ustedes no lo saben. Yo sufrí ahí un maltrato ”, develó.

Rosángela Espinoza responde a Magaly Medina

En sus historias de Instagram, Rosángela Espinoza encaró a Magaly Medina luego de que emitiera un reportaje sobre su presunta firma con Telemundo. “¿Cuándo dije que había firmado un contrato?”, le preguntó.

“Tendré que sacar pruebas porque yo no soy una mentirosa. Además, se sorprenderán con lo que voy a decir, con mi imagen y mi trabajo nadie se mete porque yo me esfuerzo cada día para ser mejor en todos los aspectos de mi vida sin hacer daño al resto”, agregó.