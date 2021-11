Melissa Paredes a la nana de su hija: “La denunciaré por difamación”

Durante el programa del jueves 4 de noviembre, Miriam Torres, la nana de la hija de Melissa Paredes, habló ante las cámaras de Amor y fuegos e hizo diversas declaraciones. Entres ellas, afirmó que el bailarín Anthony Aranda había visitado a la modelo en su departamento. Ante lo declarado por su extrabajadora, este viernes 5 de noviembre, Paredes emitió una carta notarial.

El documento fue leído por Gigi Mitre minutos antes de finalizar el programa. La presentadora del espacio de espectáculos mencionó que Miriam tiene un plazo de 24 horas para rectificarse.

¿Qué dice la carta notarial?

“Le exijo que se abstenga de mentir a la opinión publica respecto a que Anthony Aranda haya acudido a mi hogar en alguna oportunidad. Espero que no esté siendo coaccionada para mentir de esa manera. Lo que usted ha declarado en el programa Amor y fuego, que consta en el avance de las noticias en redes sociales, es totalmente falso y, de persistir usted en ese comportamiento, la denunciaré por difamación”, dijo al inicio la conductora.

“Al dar esa información no ajustada a la verdad perjudica a la recurrente y a Mía. Usted debería acreditar fehacientemente su dicho. Existen cámaras de seguridad en el edificio que usted deberá acreditar lo que dice. En ese sentido, le exijo que rectifique su declaración del día de hoy (viernes 5 de noviembre) en un plazo de 24 horas. De no ser así, me veré obligada a actuar de manera legal”, añadió.

¿Qué dijo la nana de la hija de Melissa Paredes?

El jueves 5 de noviembre, Miriam Torres habló ante las cámaras de Amor y fuego sobre algunos detalles de la relación entre Melissa Paredes y su aún esposo, Rodrigo Cuba. Además, reveló que el bailarín Anthony Aranda la había visitado en su departamento.