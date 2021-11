María Fe Saldaña revela su primera ecografía: “Estoy feliz con lo que he logrado para ti”

María Fe Saldaña, expareja de Josimar, está a pocas semanas de dar a luz a su primera bebé y ya se encuentra realizando los preparativos para su baby shower. Saldaña siempre recurre a sus redes sociales para mostrar su avanzado estado de gestación, por lo que esta vez compartió su ecografía con un tierno mensaje para su primogénita.

A través de sus historias de Instagram, la influencer María Fe escribió una frase en ingles: “I am happy with what i am achieving for you” (Estoy feliz con lo que he logrado para ti).

Además, recalcó a sus seguidores que la imagen que compartió es verdadera. “Por si acaso, sí es mi hija, chicas. Es la eco(grafía) de mi hija, ese día estaba tan feliz y la grabaron y yo le hice ese post con la eco, y la frase no es sacada de Google”, añadió.

María Fe Saldaña reveló el nombre de su bebé

A inicios de octubre, la joven María Fe Saldaña sorprendió a sus seguidores al compartir tiernas fotografías y mencionar que espera a una niña. Además, se animó a revelar el nombre de su primera bebé, fruto de su finalizada relación con el salsero Josimar.

“Miren, chicas, una coronita, la M y el nombre de mi bebita: Jeilani”, dijo emocionada la joven en su historia publicada en redes sociales, mientras señalaba una cadena.

María Fe Saldaña reveló en redes sociales su separación con el cantante

A través de sus redes sociales, María Fe Saldaña le contó a sus miles de seguidores que esperaba un bebé. Ese mismo día, dio a conocer que ya no tenía ningún vínculo amoroso con Josimar. Ahora, recurre constantemente a su diversas plataformas para realizar bingos y vender ropa junto con su progenitora, quien la ha estado apoyando en todo momento tras haberse separado del peruano.