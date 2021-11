Korina Rivadeneira y Tula Rodríguez acrecientan los rumores de embarazo de Angie Arizaga

Una vez más, diferentes figuras de América TV dan a conocer nuevas supuestas pruebas que revelarían que Angie Arizaga está embarazada de Jota Benz. Esta vez, la modelo venezolana Korina Rivadeneira sorprendió al público del programa En boca de todos al responder si son ciertos o no los rumores sobre la pareja de ‘guerreros’.

Hasta donde se sabe, la popular concursante ha estado en la mira del público al compartir diversos stories en su cuenta de Instagram donde repite que tiene antojos de diferentes golosinas y pide que sus seguidores no le cuenten a su pareja, el chico reality Jota Benz.

Todo este murmullo inició luego de anunciar que Angie está esperando su primer hijo dentro del reality La academia: desafío y fama. Claro que todo era parte de la ficción. Sin embargo, la modelo Korina decidió comentar sobre la posibilidad de este escenario. “Yo me hago la misma pregunta todos los días desde que salió el capítulo. Al inicio pensé que sí”, dijo en un comienzo.

“Dije: Ya, no… De todas maneras está embarazada porque veía unas cosas bien raras, pero al pasar de los días he estado más atenta a la pancita. Angie utiliza una faja bien apretada, entonces no tiene sentido. No creo, pero lo que sí (sé) es que quieren ser papás pronto… La verdad, espero que sí”, agregó, y levantó el letrero de realidad, parte de la secuencia del programa.

Por su lado, la conductora Tula Rodríguez no pudo evitar opinar y contó un detalle secreto de la chica reality, lo cual terminó aumentando la intriga. “Yo grabo con ella Emprendedor ponte las pilas y ella va con pantuflas y solo se pone los tacos a la hora de grabar”, expresó.

Nicola Porcella revela que lloró al enterarse de ficticio embarazo de Angie

Angie Arizaga mantuvo una relación bastante complicada con Nicola Porcella en el pasado, ya que hasta se le habría acusado al chico reality de agredir verbal y físicamente a la modelo. Sin embargo, ahora, ella dejó todos esos incidentes atrás, al estar feliz con su nueva relación con Jota Benz.

Nicola Porcella generó expectativa entre los televidentes sobre su posible ingreso a EEG. Foto: captura América TV

Sin embargo, lo que sorprendió a sus fanáticos fue descubrir que Porcella se sumó en un capítulo al elenco de La academia, nueva sección de Esto es guerra, donde se volvió a encontrar con Arizaga para felicitarla por encontrarse en la dulce espera.

Apareció en la fiesta de Halloween de los chicos reality con una máscara sin que nadie se diera cuenta de su presencia hasta que habló. “He venido a desearle lo mejor en esta nueva etapa a Angie y Jota”, lo cual causó una gran conmoción a todos.

Magaly Medina arremete contra EEG por juntar a Angie y Nicola

En el programa del 4 de noviembre de Magaly TV, la conductora se impresionó al saber que esta expareja explosiva se volvería a juntar en la nueva sección del reality show y que también estaría la actual pareja de Angie, Jota Benz.

“Buscan ganar rating con eso. Ponen a Jota y a Angie, que son enamorados, frente a Nicola Porcella. ¿Por qué hacen eso? Su relación fue bastante tormentosa y lo ponen frente a ti ahora que ya eres feliz, que conseguiste a alguien que te valora”, expresó Magaly.