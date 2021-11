Kike Balarezo, cantante de Los Ecos, lucha contra el cáncer: “Me siento abandonado”

El cantante Kike Balarezo, emblemático vocalista de Los Ecos, se encuentra luchando contra el cáncer. Fue diagnosticado con la enfermedad en etapa 4, por lo que su estado de salud es delicado. ‘El cumbiambero mayor’ brindó una entrevista para el programa La banda del chino, que llegó hasta su domicilio junto al cómico Ronco Gámez, fan de la agrupación de cumbia.

“Gracias por estar conmigo en este momento. Les agradezco porque son un canal grande que se están acordando de un artista aparentemente grande, pero pequeño”, expresó Enrique Balarezo, quien cuenta con una trayectoria musical de más 50 años.

La familia del cantante pidió ayuda económica para costear el tratamiento médico. “Es una lástima que hoy no se acuerden de mi papá. Tantos amigos que decían ser hermanos de mi papá, cuando él estuvo bien y necesitaba una colaboración, mi padre siempre iba y lo hizo de corazón. Ahora nadie se acuerda de él”, dijo su hija.

Por su parte, Kike Balarezo mencionó que se siente olvidado debido a que no ha recibido el apoyo de la agrupación de cumbia a la que le entregó sus años de trabajo. “ Me siento abandonado. Lo di tanto por Los Ecos, que me disculpe esa orquesta, pero me abandonaron ”, expresó el cumbiambero.

A través de su cuenta de Facebook, Kike Balarezo anunció a sus seguidores que padece cáncer terminal.

“Quiero pedirles comprensión porque lo que padezco no se los deseo a nadie. Señores, tengo cáncer terminal generalizado. Estoy en etapa 4. No quería que sepan esto porque no quiero que me tengan lástima. Hago mucho esfuerzo al hablar cada vez que me llaman. (...) Voy a luchar hasta lo último por mi familia, por mis hijas que están pendientes de mí las 24 horas”, escribió el artista.

¿Cómo ayudar a la familia de Kike Balarezo?