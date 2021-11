Kevin Salas sobre el encuentro de Tommy Portugal y Estrella Torres: “Yo confío en ella”

El 5 de noviembre, Magaly Medina presentó en su programa una nota sobre el nuevo romance de Estrella Torres con Kevin Salas, modelo que acaba de ocupar el tercer lugar en el certamen Mr. Lima, según publicó días atrás en su cuenta de Instagram. La confirmación de la nueva pareja de la exintegrante de Puro Sentimiento se produjo a poco más de dos meses de su ruptura con el también cantante Tommy Portugal, con quien mantuvo una relación de siete largos años.

Precisamente, sobre este ‘ampay’, el modelo brindó algunos detalles de lo que ocurrió aquella noche que fueron captados por las cámaras de Magaly TV, la firme.

“Lo que pasa es que ya era un poco tarde, se nos fue la hora, y para que no nos pase nada malo optamos por quedarnos (en el departamento)”, afirmó.

“La verdad es que me invitó a comer”, comentó, a su vez, Estrella Torres, quien luego admitió que la atracción por Kevin Salas, de 30 años, se originó por las escenas románticas que grabaron para algunas canciones. “Hubo química”, expresó la cantante de cumbia de 24 años.

Kevin salas sobre el encuentro de Estrella Torres y Tommy Portugal

El 30 de octubre se hizo viral en TikTok un videoclip del encuentro de Tommy Portugal y Estrella Torres en una fiesta en Pucallpa, evento en el que también se encontraba Tony Rosado. Las imágenes mostraban como los exenamorados mantenían un trato cordial.

Consultado sobre esto, Kevin Salas aseguró que no fue una sorpresa el encuentro porque su pareja ya se lo había contado a través de una videollamada.