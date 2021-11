Jamila Dahabreh sobre su escena de beso con Mario Hart en La academia: “Fue juego de cámaras”

Mario Hart y Korina Rivadeneria protagonizaron una fuerte escena en La academia de Esto es guerra, luego de que la venezolana se enterara del beso de su pareja con otra mujer. Tras la discusión, se dio a conocer que la misteriosa mujer con la que se encontraba acompañado el chico reality se trataba de Jamila Dahabreh, quien asegura que su papel en la serie es solo ficción y no pasó nada entre ella y el empresario.

“ Fue un juego de cámara, no hubo beso, ya se darán cuenta de que no es lo que parece, aún falta que vean más escenas donde tendré un poco más de presencia ”, detalló la modelo para Trome.

Por otro lado, contó que no existen celos de parte de Rivadeneira porque conoce las escenas. “No, nada, porque ella sabe cómo son realmente las escenas y, como te digo, no hay nada de malo”, expresó.

Mario Hart le fue ‘infiel’ a Korina Rivadeneria en La academia

En el capítulo de La academia del último martes 2 de noviembre, Melissa Loza vio a Mario Hart besándose con una chica dentro de su camioneta. En la ficción, la modelo venezolana enfureció contra su pareja y le propinó una cachetada. Sin embargo, en la escena aparece Elías Montalvo grabando el preciso momento y termina pidiéndoles a sus seguidores no “sacar los pies del plato”.

¿Qué dijo Mario Hart sobre su escena de ‘infidelidad’?

Tras la escena de La academia, Mario Hart declaró para América espectáculos, el último miércoles 3 de noviembre, que nunca se le ocurriría engañar a su esposa y menos arruinar la familia que tiene. “Si antes no se me habría ocurrido jamás en la vida sacar la vuelta, viéndola sufrir así menos, menos. De verdad, me puso tenso y nervioso. Yo decía: ‘Qué tal maldito ese enano, cómo le va a sacar la vuelta a su esposa”, indicó.