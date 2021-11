El poder del amor: Sebastián Tamayo rompe en llanto tras ruptura con Shirley Arica

Sebastián Tamayo protagonizó un momento muy triste en El poder del amor al romper en llanto en la casa de los chicos, luego de que Shirley Arica le dijera que no quería saber nada más de él, y cuando se suponía que iban a intentar luchar por salvar su relación.

Tamayo fue consolado por Miguel Melfi, su mejor amigo en el programa turco, y Andrés Salvatierra, luego de llegar de la casa de las chicas, donde protagonizó un nuevo cruce de palabras con la popular ‘Chica realidad’. “Ya, tranquilo. No vale la pena”, dijo el panameño.

¿Por qué Shirley Arica terminó con Sebastián Tamayo?

En el capítulo 81 de El poder del amor, que se emitió este viernes 5 de noviembre, se ve a la peruana muy enojada por el comportamiento de Sebastián Tamayo, porque supuestamente ha hecho cosas que ella le pidió que no las realice con el fin de que le dé más seguridad.

Al inicio Shirley Arica manifestó que le tiene mucho cariño por todo el apoyo que le dio en el programa, pero aclaró que solo serán amigos. “Tú me estás tratando mal otra vez”, replicó Sebastián, lo que generó la molestia de la peruana.

Al parecer, la modelo de 32 años se molestó porque Sebastián le bailó a Yillian Atkinson cuando hizo su ingreso a El poder del amor, pese a que en el programa dijo lo contrario. También le incomodó que el colombiano le pusiera una mandarina en la boca de la joven puertorriqueña y que se muestre muy atento con otras participantes del programa.

Shirley Arica y Sebastián Tamayo protagonizan nueva pelea

La conversación cambió de tono cuando Tamayo le dijo que ella es experta en hacerlo quedar mal . “¿Quieres que te diga algo? Que pena me da lo que dices. Y no me arrepiento de lo que te estoy diciendo, porque me doy cuenta que tengo toda la razón porque mira cómo te expresas, te dicen algo y al toque sacas el verdadero Sebastián que tienes dentro (...) Acabas de decir ‘quién va a estar contigo por lo terrible que eres’. Eres un cobarde”, manifestó la peruana.

“Eres una mujer altanera, grosera como en estos momentos (...) vuelves a ser esa mujer de siempre, la misma que has sido siempre, toda tu vida”, respondió Sebastián Tamayo. “No quiero saber nada más de ti, yo puedo tomar la decisión que yo quiera en mi vida. Eso no significa que yo quiera hacerte quedar mal”, explicó la modelo.