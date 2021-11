El poder del amor: ¿cómo ver el capítulo 82 completo vía Twitch EN VIVO?

El popular reality El poder del amor sigue desarrollando sus capítulos. En el último episodio fuimos testigos de la acalorada discusión entre Shirley Arica y Miguel, la complicada situación por la que pasaba la relación de Mare y Andrés, entre otras conversaciones candentes donde se aclaran posiciones, creencias y apreciaciones de los diversos participantes que concursan por la chance de obtener el premio final. Pese a algunos spoilers inevitables, el programa está en su mayor apogeo, tras la ruptura de la peruana y el colombiano Tamayo, lo que generó que sus fanáticos la sorprendieran en estos momentos difíciles. En esta nota conoce toda la información necesaria para que no te pierdas cómo ver el capítulo 82 de El poder del amor por Twitch.

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

“Respeto su privacidad, pero él no entiende que el centro de esto es que me crea desconfianza. Desconfianza que ya tengo”, dijo Mare respecto al difícil momento que pasaba con Andrés. Aunque, desde el punto de vista del boliviano el asunto no es tan simple: “No importa lo que yo sienta, no importa lo que piense. Ella siempre me va a pedir más”.

¿Quiénes son los participantes de El poder del amor?

Los participantes del reality El poder del amor que han ingresado al programa en sus inicios son los siguientes:

Amor Carlín Sandoval (México)

Andrea Ruiz (Puerto Rico)

Andreina Bravo (Ecuador)

Carla Muñóz (Colombia)

Claudia Peña (Bolivia)

Elizabeth Cader (El Salvador)

Griss Romero (Honduras)

Jessica Stonem (México)

Karoline Rodríguez (Colombia)

María Cevallos (Ecuador)

Mariela Lemus (Honduras)

Melissa Gate (Colombia)

Shirley Arica (Perú)

Yillian Atkinson (Puerto Rico)

Alejandro Royg (Paraguay)

Andrés Salvatierra (Bolivia)

Austin Palao (Perú)

Diego David Luque (México)

Don Day (Ecuador)

Edgar Rivera (Puerto Rico)

Frederick Kelley (Bolivia)

Jorge Rodríguez (Puerto Rico)

Luisao Rivera (El Salvador)

Miguel Ángel Álvarez (Colombia)

Miguel Melf (Panamá)

Renier Izquierdo (Estados Unidos)

Sebastián Tamayo (Colombia)

¿Cómo votar en El poder del amor?

Si deseas apoyar a tu concursarte favorito en El poder del amor, solo tienes que ingresar a la web elpoderdelamor.tv/votar. La plataforma te pedirá acceder con una cuenta de Google o Facebook y listo. Recuerda que solo se puede votar una vez por persona.

¿Cómo ver El poder del amor capítulo 82 en Twitch EN VIVO?

Para poder ver el episodio número 82 del reality turco El poder del amor, solo debes ingresar al canal elpoderdelamorenvivo en Twitch: www.twitch.tv/elpoderdelamorenvivotv

¿Cómo ver los capítulos completos de El poder del amor?

El poder del amor y todos sus capítulos completos se encuentran disponibles en sus plataformas oficiales de Twitch y YouTube. Si te encuentras en territorito peruano, puedes sintonizar Latina Televisión o ingresar a su plataforma web Latina Play.

El poder del amor: horario

El reality se puede sintonizar vía Twitch de lunes a viernes a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y los sábados y domingos a las 2.30 p. m. (definición estándar) y 6.30 p. m. (HD).

¿De qué trata El poder del amor?

El poder del amor es un reality show turco de convivencia en donde 18 personajes de la farándula latinoamericana tratan de encontrar el amor. La pareja que gane se llevará 15.000 dólares para cada integrante. Además, cada semana, un integrante tiene la opción de ganar 2.000 dólares, lo cual depende de los votos del público.