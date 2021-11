Antonio Cartagena: Vanessa Tenorio asegura que salsero es el padre de su hija

Vanessa Tenorio salió a defenderse de los ataques de Roxana Valiente, quien puso en duda que su hija sea de Antonio Cartagena, luego de que ambas niñas se hayan sometido a una prueba de hermandad y obteniendo como resultado que no comparten el mismo padre. La conclusión de dicho examen fue revelada en el programa de Magaly Medina, el pasado lunes 2 de noviembre.

“ La señora ha comenzado a hablar que mi hija no es de Antonio. Yo tengo la prueba de ADN de Antonio con mi hijita. Él mismo la hizo, pagó a un laboratorio de San Borja. Los dos sabemos que ella es nuestra hija”, aseguró para Trome.

En la misma línea, la madre de familia contó que la otra señora le dijo mentiras sobre el parentesco que existía entre ambas niñas. “La señora Roxana mintió y me manipuló. Me dijo que su hija era de Antonio y quería que le hagan la prueba de hermandad. La verdad es que me dio pena, pero la prueba salió que tienen diferentes padres”, detalló.

PUEDES VER: Prueba de ADN descarta que Antonio Cartagena sea padre de la hija de Roxana Valiente

Magaly Medina revela que Antonio Cartagena no es el padre de la hija de Roxana Valiente

Durante el programa de Magaly Medina se reveló los resultados de los análisis de los cromosomas de las dos niñas. “El análisis de marcadores autosómicos permite afirmar con certeza científica que no existe un grado de parentesco de media hermandad paterna. El análisis de cromosomas X permite afirmar con certeza científica que tienen progenitores diferentes”, dijo.

Roxana Valiente asegura que Antonio Cartagena es padre de su hija

La madre de familia sigue firme con su disputa legal contra Antonio Cartagena, a pesar de que Magaly Medina leyó los resultados negativos de la prueba de ADN realizada a las dos menores. Roxana Valiente pidió que se vuelva a hacer la prueba entre su hija el salsero. “Es un tema bien delicado. Una de las dos no es su niña. Espero que Antonio se haga la prueba de ADN, si es posible con las dos niñas. Mantengo y confirmo mi posición de que Antonio Cartagena es el padre de mi hija”, acotó.