Vencer el pasado y otras novelas protagonizadas por Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli volvieron a las pantallas de televisión en una nueva telenovela producida por Televisa. Ambos nuevamente compartieron roles protagónicos, tal como sucedió anteriormente. Consideradas unas de las parejas más sólidos de México, ellos iniciaron su romance en la ficción. A continuación hacemos un repaso de las producciones donde actuaron juntos.

La pareja mantiene una relación de siete años. Foto: Angelique Boyer/ Instagram

Telenovelas donde actuaron juntos:

Teresa

En esta producción mexicana del 2010, que estuvo a cargo de José Alberto Castro, Angelique Boyer y Sebastián Rulli interpretaron a Teresa y Arturo, respectivamente. La telenovela fue un remake de otra que se estrenó en 1959. En ella, se cuenta la historia de una joven que sueña con ser parte de un nivel socioeconómico más alto y hará lo que sea para alcanzarlo.

Lo que la vida me robó

Esta telenovela es una adaptación de Bodas de odio y Amor real. Sebastián Rulli y Angelique Boyer se unieron en este producción del 2013 nuevamente para darle vida al multimillonario Alejandro y la joven Montserrat. Televisa produjo este proyecto que también cuenta con la participación de Osvaldo Benavides.

Tres veces Ana

Angelli Nesma, productora de la telenovela del 2016, apostó nuevamente por Sebastián Rulli y Angelique Boyer para los patagónicos. Este proyecto es una adaptación de Lazos de amor, melodrama que saltó a la fama a Lucero. La actriz interpretó a tres hermanas que eligieron diferentes caminos tras un accidente.

Vencer el pasado

Este 2021, Sebastián Rulli y Angelique Boyer volvieron a aparecer juntos en una telenovela de Televisa. El 12 de julio del 2021 se estrenó en México. Cuenta la historia de Renata, Carmen, Danna y Mariluz, cuatro mujeres que quieren alejarse de su pasado luego de eventos que la afectaron.

PUEDES VER Sebastián Rulli reacciona al beso de Angelique Boyer con Ferdinando Valencia en Vencer el pasado

Avance del penúltimo capítulo de Vencer el pasado:

¿Cuánto tiempo de relación tienen Angelique Boyer y Sebastián Rulli?

Angelique Boyer y Sebastián Rulli llevan más de siete años de relación. La actriz mexicana de origen francés y el actor argentino se conocieron en 2010 mientras grababan Teresa. En una entrevista, la joven señaló que en 2013 se dio cuenta de que estaba enamorada de él.

“Ahí me fue conquistando porque realmente pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión. Las cosas se fueron dando (…). Después (de una obra de teatro) me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar, ahí dije: ‘Creo que me enamoré’. Hablamos por Facetime por horas, en cuanto regresamos, él de su viaje y yo del mío, pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no esperábamos”, contó para Confesiones de Aurora del Valle.