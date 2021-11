Andrea San Martín: Juan Víctor Sánchez amenaza con denunciar penalmente a abogado de la modelo

La disputa entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez no tiene fin. El ex tripulante de cabina arremetió contra el abogado de la modelo, luego de que lo acusara de no haberle dado permiso a su hija Lara para que viaje a Estados Unidos junto a su madre y no entregarle el pasaporte de la pequeña. Ante ello, el empresario tomó la decisión de enviarle un comunicado en el que le pide retractarse y si no lo hace procederá a denunciarlo.

“ Le otorgo un plazo de cinco días; con la finalidad de que proceda a retractarse por la misma vía y forma de su comunicado ; dejando a salvo, en caso de su renuencia; a proceder a denunciarlo penalmente y comunicar a la Dirección de Ética del Colegio de Abogados de Lima a fin de que sea sancionado ejemplarmente ”, sostuvo.

La denuncia hacía el padre de la pequeña llega luego de que este explicara los motivos de su negativa en el programa de Amor y fuego, el último jueves 4 de noviembre. “Hay denuncias de por medio y sería contraproducente que, al presentar una denuncia contra ella, le brinde un permiso de viaje”, aseguró.

¿Qué dijo el abogado de Andrea San Martín?

Ante sus declaraciones, Wilmer Arica, abogado de la modelo, publicó un comunicado en sus redes sociales con el que desmentía al empresario. Además, indicó que la menor no debía quedarse en Perú porque tenía que participar de una diligencia judicial, sino porque él no quiso entregar sus documentos.

“Es falso que la segunda hija de mi patrocinada no haya realizado el viaje al extranjero junto a su madre a razón que debería asistir a una evaluación psicológica, siendo la verdad que no viajó por la negativa del señor Juan Víctor Armando Sánchez Díaz”, anunció.

La respuesta de Juan Víctor Sánchez al abogado de Andrea San Martín

El ex tripulante usó sus redes sociales para arremeter contra la defensa de Andrea San Martín. En su comunicado, expresó que para informar al público debe ser veraz con su pronunciamiento. “Debe hacer con la certeza de haber corroborado la información y no con la fragilidad con la cual lo ha hecho”, escribió.

“Existe una diligencia pendiente para la próxima semana, generada por la denuncia interpuesta por su cliente y es precisamente con la presencia de mi menor hija. Ante ello, se debería analizar si fue una negativa al permiso o hay que ser responsables y respetuosos con las diligencias programadas por la administración de justicia”, manifestó.