Tatiana Astengo señala que la película Las mejores familias es similar a la coreana Parasitos

Este jueves 4 de noviembre la película peruana Las mejores familias se estrenó en los principales cines del territorio nacional. Este film de humor negro protagonizado por Giovanni Ciccia, Jely Reátegui, Carlos Carlín, Jimena Lindo, Tatiana Astengo, entre otros, relata las diferencias que existen en la sociedad del Perú y gran parte del mundo.

Esta trama ha llevado a la obra cinematográfica a recorrer grandes festivales de cine como el de Roma o de Corea del Sur; asimismo , ha sido comparada con la ganadora del Óscar, Parásitos. Esto fue confirmado por la propia Tatiana Astengo, quien reveló que dicha producción tiene una gran similitud con el largometraje coreano y que es un fiel reflejo de nuestra sociedad.

“Es el retrato de una realidad que se puede llevar a Perú como a España. De hecho, la cinta tuvo éxito en el Festival de Cine de Roma, donde es otro tipo de cultura. Sin embargo, la película nos demuestra que hay muchas realidades donde nos parecemos mucho. Considero que Las mejores familias se asemeja mucho a Parásitos, hay muchos referentes. El filme tiene diferentes lecturas, no solo se habla de los buenos y los malos o de los ricos y los pobres, es mucho más que eso y hay que profundizar. El arte te ayuda a confrontarte”, indicó para Correo.

Las mejores familias protagonizada por Tatiana Astengo ya se estrenó en los cines peruanos. Foto: Instagram/Difusión

Tatiana Astengo considera que algunas familias del Perú viven en el pasado

La actriz nacional le dará vida a una empleada dentro de Las mejores familias y dejó en claro que todavía hay un grupo de personas en el Perú que se han quedado en el pasado. Además, Astengo manifestó que su personaje es una oprimida dentro de la sociedad, hasta que toma la decisión de revelarse.

“Mi papel es de alguien que calla, que no la dejan hablar y que no tiene voz. Ella es oprimida por muchos años, pero finalmente llega un momento en su vida que toma una decisión y la pone acabo (sic). Creo que hay muchas familias así todavía. Hay mucha gente que vive en burbujas y no quiere salir, donde no desean abrirse porque viven en el pasado”, añadió.

Tatiana Astengo y su activismo en la política nacional

Al igual que otros artistas, Tatiana Astengo se ha pronunciado constantemente en sus redes sociales acerca de la coyuntura política en el Perú. Sus opiniones han generado gran polémica entre sus seguidores, más aún cuando dejó en claro su apoyo a Pedro Castillo previo a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori en junio de este 2021.

Tras la victoria del candidato de Perú Libre, la exintegrante de Al fondo hay sitio siempre criticó la conducta de Keiko Fujimori y su bancada. No obstante, continuó mandando mensajes en su cuenta de Twitter pidiéndole al ahora presidente que trabaje por el bien de todos los peruanos.