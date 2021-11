Natasha Araos aclara rumores sobre supuesto fallecimiento de Chyno Miranda

Incómodo momento vivió Natasha Araos, expareja del músico Chyno Miranda, una vez que le consultaron por el supuesto fallecimiento del cantante. La modelo estaba respondiendo en sus historias de Instagram las dudas de sus seguidores, cuando se topó con dicha pregunta.

“¿Qué opinas de lo que ha salido en redes de que Chyno murió a causa de la enfermedad que ya viene tratando?”, se leía en la caja de preguntas para la influencer venezolana.

“¡Qué absurdo!”, fue lo primero que dijo Araos. La expareja de Chyno aseguró que no estaba al tanto de los últimos rumores en el mundo del espectáculo.

“Bueno, me estoy enterando por ti. Yo no veo cosas de chismes realmente ni me interesa, no pongo mi energía en cosas de mala vibra y creo que ustedes en este mundo de las redes tendrían que hacer lo mismo”, acotó la modelo.

Chyno Miranda y Natasha Araos confirman ruptura

Hace más de dos meses, Natasha Araos y Chyno Miranda hicieron explotar las redes sociales al publicar un video en Instagram anunciando el fin de su matrimonio.

“Tengo que confesárselo y ser sincero con todos, yo la irrespeté a ella como esposa e irrespeté mi hogar también, y bueno, no estamos juntos como pareja desde hace más de un año, quiero que sepan eso”, dijo el cantante totalmente conmovido.

Natasha Araos afirmó que su separación no afectará a su hijo

La pareja quiso dejar en claro que, pese a su ruptura, mantienen una muy buena relación de amigos y que ello prevalecerá para la correcta crianza del hijo que tienen juntos.

“Estoy orgullosa de la familia que tenemos, estoy orgullosa que fruto de nuestro amor nació un hijo espectacular y que a pesar de que Jesús y yo tomemos caminos distintos, nosotros vamos a ser el mejor equipo para brindarle a nuestro hijo una vida sana, feliz y tranquila, como él se merece”, sostuvo Araos.