Magaly Medina critica a bailarín vinculado a Melissa Paredes: “Está feliz por sus 5 minutos de fama”

La conductora Magaly Medina criticó las últimas apariciones del bailarín vinculado a Melissa Paredes, Anthony Aranda, quien ahora es parte de los elencos de baile de las salseras más exitosas del Perú, Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt. En su programa difundió imágenes del coreógrafo peruano y aseguró que para ella, él no se muestra arrepentido por el ampay que protagonizó con la actriz de Dos hermanas.

Reveló que Anthony Aranda fue retirado del reality Reinas del show, donde fue pareja de baile de Melissa Paredes. También, lo acusó de haber generado el escándalo mediático.

“El causante de todo este bolondrón y esta telenovela que estamos viviendo en la vida cotidiana, el bailarín activador. Por su puesto, fue desaparecido del programa de Gisela (Valcárcel), pero fue contratado por las salseras”, inició la conductora.

Afirmó que el bailarín ha conseguido ser popular luego del ampay que desencadenó el anuncio del fin del matrimonio de Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo Cuba.

“Este hombre está como si no hubiera pasado nada, él sigue activadísimo en redes... Él está feliz por sus cinco minutos de fama, que le van a durar eso, cinco minutos, porque después nadie le va a hacer caso”, agregó Magaly Medina.

Magaly Medina revela que Melissa Paredes le prohibió difundir audio

Tras entrevistar a la abogada de Melissa Paredes, la presentadora de Magaly TV, la firme reveló que la actriz le envió una carta en la que le prohíbe difundir un audio, que presentó su defensa como supuesta prueba contra Rodrigo Cuba.

“Yo, como madre, no autorizo la viralización de ese video, ni del audio, porque se escucha la voz de mi hija de fondo. El código del niño y adolescente prohíbe que se utilice la imagen y voz de una menor”, señaló la conductora de América hoy en el documento.

Antes del comunicado, Magaly Medina solo difundió una parte del audio de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Foto: captura ATV

Magaly Medina no cree la versión de Melissa Paredes

“Ella (Melissa Paredes) me ha mandado, a través de su abogada, una prohibición donde me dice que no me autoriza que pase ese audio. Claro que no, porque sabe que perdería. Han tratado, ella y su abogada, de hacerle tal cargamontón al ‘Gato’ Cuba. Pero después de escuchar ese audio, no se lo creo”, dijo Magaly Medina luego de leer la carta que le envió Melissa Paredes para que no emita el audio.