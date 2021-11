Julián Zucchi responde a usuaria que lo tildó de mantenido: “Qué fácil es escribir”

Julián Zucchi envió una fuerte respuesta a una de sus seguidoras que lo criticó e incluso le dijo “mantenido” por su relación con Yiddá Eslava, quien recientemente comunicó que fue diagnosticada con autismo junto con su hijo mayor y ahora lanzará un libro con el que busca generar consciencia e informar a la sociedad sobre dicha condición a través de su propia experiencia.

Una usuaria se refirió sobre el mencionado tema y dejó entrever que la pareja estaría buscando notoriedad al revelar los resultados médicos. “Tu mujer hace todo por vender y tu mantenido que la sigues. Así como publicó tu vasectomía”, se lee en parte del comentario.

¿Cuál fue la respuesta de Julián Zucchi?

Julián Zucchi no se quedó callado y defendió a Yiddá Eslava y su familia. El ex chico reality indicó que nunca ha criticado a programas televisivos y aseguró que su intención en torno al libro de su pareja es ayudar a otras personas.

“Qué fácil es escribir. Aseguras muchas cosas sin pruebas, como nuestra supuesta crítica a algún programa, que incluso en algún momento pertenecimos. Me dices ‘mantenido’ gratuitamente, solo porque se te ocurre. ¿Sabes que todo lo que escribes habla más de ti que de nosotros? Porque yo tengo la seguridad de lo que queremos lograr con esto. Aunque tu alma no lo crea hay personas que quieren sumar y no solo facturar”, escribió en Instagram.

Julián Zucchi no dudó en pronunciarse en redes sociales luego de su pareja Yiddá Eslava anunciara públicamente que fue diagnosticada con autismo. El artista extranjero no dudó en expresarle su apoyo y también la felicitó por el próximo lanzamiento de su libro TE AMO, El austimo y yo.

“Este es un tema muy importante para nosotros como familia, es algo que hemos tenido en reserva mucho tiempo, no porque sea nada malo, sino porque quisimos manejarlo así. (…) Tanto ella como yo queremos ayudar a muchas familias que les toca vivir con el autismo. Lo que más deseo de corazón es que este libro ayude muchos a que se puedan informar un poco más”, dijo el actor argentino en su cuenta de Instagram.