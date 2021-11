Harry Styles: ¿en qué películas ha participado el cantante, quien integraría el universo Marvel?

Harry Styles se ha convertido en uno de los artistas más queridos en la industria del entretenimiento. A pesar de ya no ser tendencia por el éxito de su gira ‘Love on tour’, ha vuelto a ser tema de conversación en la prensa internacional y en las redes sociales por el anuncio de su participación en las futuras películas del estudio Marvel . Esta no es la primera participación de Styles en el cine. A continuación, les presentamos otras producciones en las que el artista ha destacado por su faceta actoral.

Harry Styles en el cine

Dunkirk de Christopher Nolan

Muchos amantes del cine quedaron encantados son su participación en Dunkirk, la película bélica de Christopher Nolan del 2017. En esta cinta, dio vida a Alex, un soldado varado en la playa de Dunkirk (Francia) durante la Segunda Guerra Mundial.

Nolan se animó a declarar para Entertainment Weekly con respecto a la elección de Harry Styles para el personaje: “Elegí a Harry porque encajó en el papel maravillosamente y de verdad se ganó un lugar en la mesa”, dijo el director.

Don’t Worry Darling de Olivia Wilde

Asimismo, se sabe que también estará presente en Don’t Worry Darling, un thriller psicológico dirigido por Olivia Wilde. Ambientada en la década de 1950, Don’t Worry Darling de New Line Cinema sigue a una ama de casa que vive con su esposo en una comunidad experimental utópica.

Al pasar el tiempo, la esposa empieza a preocuparse por su glamourosa compañía pueda estar escondiendo secretos inquietantes. Los protagonistas serán interpretados por Florence Pugh y Harry Styles. La película está programada para estrenarse el 23 de septiembre de 2022.

My Policeman de Michael Grandage

De igual forma, se podrá a ver a Styles en My Policeman de Michael Grandage. Esta película se inspirará en la novela homónima de Bethan Roberts. También ambientada en la década de los 50, este filme cuenta la historia de amor de Marion y Tom.

Después de un año de su boda, Tom se encuentra con otro personaje, Patrick, en un museo de la ciudad y se enamora de él. El protagonista de la historia es policía y entiende que en ese momento lo más seguro es afianzar su matrimonio.

Michael Grandage Company y Amazon Studios, encargados de la cinta, se han comprometido a mantenerse fieles a la historia original y también contará con diferentes intérpretes para sus papeles protagonistas en dos momentos separados varias décadas en el tiempo.

Harry Styles se unirá al universo de Marvel

El exintegrante de One Direction se unirá a nuestros superhéroes favoritos en cinco producciones próximas a estrenarse. Eso se hizo público en la premiere de Eternals, película que llegará a las salas el próximo 5 de noviembre.

Matt Donnelly, periodista de Variety, informó previamente que el cantante se uniría al MCU a partir de esta cinta, dándole vida a Eros (conocido como Starfox, hermano de Thanos) y que se le podría ver en la escena pos crédito. “Gran revelación en la premiere de #TheEternals. Harry Styles se ha unido al MCU como Eros, hermano de Thanos”, compartió en su cuenta de Twitter.

Matt Donnelly harry styles

Recordemos que en las escenas finales de las últimas producciones de Marvel se suelen dar pistas sobre posibles acontecimientos posteriores relacionados o la aparición de personajes que darán un giro a la historia.

Hasta el momento, el artista no se pronunciado al respecto en sus redes sociales, pero se sabe que sí estuvo presente en la premiere del film dirigido por Chloé Zhao.