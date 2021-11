Don Day lanza spoiler y revela que se fue de El poder del amor junto a Elizabeth Cader

Don Day y Elizabeth Cader, ahora exparticipantes de El poder del amor, encendieron las redes sociales al manifestar públicamente el amor que los une y que inició en el reality turco. A través de su cuenta de Instagram, Don Day no solo contó emocionado su nueva situación sentimental, sino que spoileó a sus seguidores al revelar que ya no pertenece más al famoso programa.

“Quiero ser spoiler de mi salida y no solo la mía, sino la de la mujer de mi vida, Elizabeth Cader. Hoy quizá sea el gusto para muchos, pero sé también que me estoy dando el lujo de vivir el amor que siento contigo, mi vida. Te amo como no pensé amar y quiero seguir escribiendo esta historia que cada vez me sorprende más.”, rezaba el romántico mensaje del modelo.

Don Day asegura que revelará más detalles de su salida de El poder del amor

El influencer continúo su comunicado agradeciendo a sus seguidores y mencionando que pronto se enterarán de más detalles sobre el final de su participación en El poder del amor.

“A mis seguidores, gracias por estar hasta el final, los detalles de mi salida lo sabrán apenas llegue a Ecuador, pero por ahora les pido tiempo para disfrutar de mi amor. ¡Qué loca es la vida! Me trajo al otro lado del mundo para conocerte”, culminó el ecuatoriano.

Mensaje de Don Day a Elizabeth Cader. Foto: Don Day/ Instagram

Elizabeth Cader expresa su amor por Don Day

Por su parte, la modelo Elizabeth Cader no se quedó atrás y también dedicó unas románticas palabras a Don Day desde su plataforma de Instagram.

“¡Qué felicidad️!, Don Day, saber que nuestro amor es más real que cualquier reality, saber que podrán ver nuestro amor en su máxima potencia. Te amo y gracias a El poder del amor porque gracias a ellos te encontré (...). Hoy sí, a ser felices sin ninguna regla o limitación, te disfrutaré al máximo”, escribió la influencer salvadoreña en sus redes sociales.