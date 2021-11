Britney Spears acusa a su madre de darle la idea de la tutela legal a su padre

Los conflictos en la vida de Britney Spears parecen nunca acabar. Tras todo el desgaste psicológico, físico y económico que significó el litigio que la enfrentó a su padre durante 13 años para liberarse de la tutela legal que ejercía sobre ella, ahora la cantante ha abierto un nuevo frente contra su madre, Lynne, a quien culpa de haber sido su cómplice, y para ello recurrió a su cuenta de Instagram con un mensaje que ha borrado poco después.

¿Qué decía el mensaje de Britney?

La publicación que fue recogida previamente por algunos medios estadounidenses decía lo siguiente: “Me he dado cuenta de que hace mucho que no sonrío y mi madre se preocupa diciendo: ‘Estás rara, ¿qué te pasa?’(…) Antes era un negocio familiar, pero ya no. Hoy he nacido, porque vuelvo a sonreír, así que gracias por salir de mi vida y permitirme vivirla”.

“Mi padre puede haber comenzado la tutela hace 13 años, pero lo que la gente no sabe es que mi madre es la que le dio la idea. Nunca recuperaré esos años, ella arruinó mi vida en secreto y sí, la señalaré a ella y a Lou Taylor por ello”, agregó la cantante.

Spears termina el post siendo muy clara con sus sentimientos: “No sabían lo que estaba pasando (…) Mi padre no era tan listo como para pensar en una tutela legal, pero esta noche me centraré en saber que tengo una vida nueva por delante”, concluyó.

Padres explotadores

Según publicó el portal Entertaiment Tonight, la madre de la cantante recurrió al equipo legal de Britney para solicitar ayuda para cubrir los gastos legales que le supusieron ayudar a su hija en la guerra con su padre que ascienden a 663.000 dólares. Lynne contrató los servicios de la firma Jones Swanson Huddel & Garrison LLC con el fin de “involucrarse y ayudar a Britney a liberarse de una existencia muy controlada”.

Asimismo, documentos aseguran que Britney “accedió entusiasmada” a que su madre le ayudara para ser liberada y fue entonces cuando Lynne llegó a un acuerdo con los abogados en el que se estipulaba que se pagaría por los esfuerzos realizados en su nombre por los honorarios incluidos mientras trabajaba para Britney. Todo esto hace suponer que es la causa de la nueva ira y duros mensajes de la estrella del pop.