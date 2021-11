Bad Bunny, el primer artista en conquistar récord histórico en YouTube

Bad Bunny conquistó el récord histórico en YouTube. El artista de Puerto Rico es el primero que logra tener 100 canciones con más de 100 millones de visitas en la plataforma. Entre sus trabajos destacados están musicales en solitarios, remixes (remezclas) con otros colegas, videos de sus letras y audio, de acuerdo a imágenes del listado publicado en Twitter por varias cuentas que detallan la trayectoria de la estrella del género urbano.

“Te boté (remix)” (que cuenta con más de 2,289 millones de visitas); “Mayores”, “No me conoce”, “I like it”, “Mía”, “Tú no vive así”, “Si tu novio te deja sola”, “Dákiti” y “Ahora me llama” son algunos de los clips que aparecieron dentro del top que lo ha convertido en un ídolo.

Entre otras novedades, se anunció que el video “Yonaguni” llegó a los 1.000 millones de reproducciones, con lo que sobrepasó los 999 millones de visitas de su compatriota Rauw Alejandro y su tema “Todo de ti”. De esta manera, el trabajo de Bad Bunny se convirtió en el más escuchado de las plataformas digitales del 2021.

Lista completa de las 100 canciones de Bad Bunny que alcanzaron este hito. Foto: Twitter / UpdatesBadBunny

Las buenas nuevas para el rapero y compositor en los últimos días le llovieron, ya que también empató con Justin Bieber como el segundo artista con la mayor cantidad de canciones, un total de 22, que han sobrepasado los 400 millones de reproducciones en Spotify.

En ese mismo espació musical, el cantante logró ser el artista más escuchado durante el mes de octubre al obtener 916 millones de reproducciones.

Para cerrar el cúmulo de sorpresas, la revista People detalló que Bad Bunny participará en la banda sonora de la película Sing 2, junto a Taylor Swift, Billie Eilish, BTS, Cardi B, entre otros.

Bad Bunny en los Latin Grammy

Uno de los eventos de premiación más esperado del año es el Latin Grammy 2021, que se celebrarán el 18 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. En dicha ceremonia Bad Bunny tiene cuatro nominaciones.

Bad Banny en Narcos: México 3

El cantante también continúa cautivando a sus seguidores no solo con sus pegados temas, sino que alista su paso por la pantalla chica. La serie Narcos: México presentará su tercera temporada y entre sus novedades está la actuación de Bad Bunny. La entrega se estrenará este 5 de noviembre y contará con 10 episodios.

La estrella del reguetón dará vida a Arturo ‘Kitty’ Páez, un miembro de la banda de Ramón Arellano Félix llamada Narco Juniors, la cual está formada por un grupo de jóvenes adinerados que tienen relación con la clase alta que les sirve para la vida en el cártel.