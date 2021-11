André Silva presenta el primer concierto virtual de la novela Luz de luna

El actor André Silva es uno de los artistas peruanos más multifacéticos que existe en la escena. Ha demostrado su talento en más de una ocasión al trabajar en novelas, series, películas y obras de teatros interpretando a diversos personajes. En esta oportunidad, da vida a León Zárate para la teleserie Luz de luna, pero no solo como actor, sino que decidió explotar su talento en el canto y sorprendió a todos sus seguidores.

Todas las melodías que suenan en Luz de luna son cantadas por el voz original de André Silva, quien entrenó su voz por más de un año con una profesora de canto para ingresar por primera vez a un estudio de grabación y desenvolverse como cantante. De acuerdo a sus propias declaraciones, el éxito en su carrera como actor está basada en arduo trabajo, disciplina y humildad.

Lo que Del barrio producciones, la empresa de Michelle Alexander, no tomó en cuenta fue que los fans pidieron más. El cariño del público sobrepasó sus expectativas y empezaron a pedir con mucho afán un concierto en el que estén reunidos sus actores favoritos de las noches. En agradecimiento a ellos, la producción de Luz de luna reunirá a Namia Luna, Vanessa Silva y André Silva este sábado 20 de noviembre a las 7.00 p. m. para que realicen el primer concierto virtual que se transmitirá vía online a fin de que todas las familias puedan disfrutarlo sin temor a exponerse a la COVID-19.

André Silva presenta su primer concierto virtual como León Zárate. Foto: Joinnus

- ¿Cómo llegaste a la actuación?

Desde muy pequeño jugaba con un grupo amigos a tener un canal de televisión y repetíamos escenas de novelas y noticias. En el colegio pertenecía al conjunto de teatro y participaba en festivales. Desde ahí la tenía clara porque ya sabía lo que me iba gustar. Entonces, salí del colegio e ingresé a una escuela superior de arte dramático.

- ¿Qué proyecto artístico te marcó?

Son tres. El primero es Freeman, cuando participé en Misterio, porque fue el primer personaje importante que hice cuando llegué a televisión. Conocí a grandes actores y aprendí muchísimo de ellos. Hasta ahora, la gente en la calle me grita: “¡Freeman!”. El segundo es el Duque, en el que hice de villano. El último y recién agregado es León, de la serie Luz de luna, porque es un pata bueno, honesto y con mucha fortaleza para sacar adelante a su familia.

- ¿Qué tienen en común André Silva y León Zárate?

León Zárate es casi perfecto y yo no soy tanto así, pero ambos tenemos como eje central en nuestra vida a nuestra familia. Para ambos, ese es nuestro principal motor para levantarnos temprano y hacer todo. Somos luchadores y ahí me animaría a decir que todos los peruanos somos como León porque sacamos adelante a nuestra familia a pesar de las adversidades. Considero que el carácter del peruano es así. Es una persona luchadora, que se reinventa, que sale a flote apoyándose en la familia.

PUEDES VER: André Silva confiesa que ya le pidió la mano a hija de Michelle Alexander

- ¿Cómo fue grabar en pandemia?

Complicado, pero me siento muy seguro trabajando en Del barrio producciones porque han desarrollado un protocolo bastante exigente para los actores y la gente de producción. Todas las áreas ponen su mejor esfuerzo para la novela.

- ¿Cómo nace tu papel protagónico en Luz de luna?

Michelle Alexander conversó conmigo de este proyecto hace dos años y me encantó la idea. Desde ahí hemos trabajado poco a poco para convertirnos en el personaje que le ha gustado a los peruanos.

- ¿Cuál es tu relación con Michelle Alexander?

No hablo de mi vida privada, no voy a hablar porque cuido mucho mi privacidad. Lo que sí puedo decir de ella es que siempre está muy preocupada por su familia. En lo laboral es muy responsable y por eso maneja muy bien su empresa, que no es nada fácil. Ella siempre está atenta a cada cosa porque está completamente comprometida con su trabajo. Yo aprendo mucho de ella porque tiene un gran corazón a pesar de que ustedes no vean lo que hay detrás de la pantalla. Tiene mucha convicción como mujer y la admiro mucho.

- ¿Te costó el proceso de cantar cumbia?

Me encanta. En mi casa se escucha todo el día cumbia. El rol protagónico es de mucha responsabilidad y doy el 200% para sacarlo adelante. Toda mi vida he escuchado cumbia, rock, balada y de todo un poco. Al enterarme que venía este proyecto me sumergí más aún en el mundo de la cumbia.

- ¿Qué escena te gustó más?

Imposible que sea una sola. Estoy muy contento en Luz de luna por el trabajo con mis compañeros y porque tenemos demasiada química. Esa misma interacción traspasa la pantalla y lo veo cuando me escriben mensajes muy bonitos. La novela no solo es una buena historia, sino que hay muy buen energía de lo que sentimos cuando estamos grabando. Me gustó bailar con Vanesa Silva en el cerro y sucesos claves, como la despedida de Luna en el cementerio cantando “Si no te hubieras ido”, la escena cuando me entero que es mi hija y el momento en el que le digo a mi mamá.

- ¿Ser padre te hace más empático con la trama?

Sin duda alguna. El ser papá hace que tenga a flor de piel todo estos sentimientos. Es mucho más fácil interpretar todo con Naima porque la pasamos muy bien. Es una pieza fundamental para la creación de mi personaje.

- ¿Qué es lo más difícil de la actuación?

Escuchar. A veces, los actores somos muy avasalladores porque tenemos costumbre de hablar en público, pero la escucha es la base de todo. En esta novela tengo tanto crack a mi lado que es imposible no escucharlos y aprender de ellos. Es paradójico porque desarrollo un personaje que canta y necesito oír el ritmo, pero considero que, si en la vida escucháramos más, seríamos mejores personas.

- ¿Te costó grabar las canciones de Luz de luna?

Claro que sí. Sigo preparándome y llevando clases. Siempre estoy muy cercano al compositor de las canciones. Cada que llega una nueva canción al guion digo: “¡Wow!”. Porque sé que debo esforzarme más y sacrificar un poco de tiempo con mi familia. Paso más tiempo en mi carro repitiendo la canción. Nunca lo he dicho, pero sucede algo mágico cuando entro a un estudio de grabación. Es un ritual llegar a donde voy a grabar porque estoy nervioso.

- ¿Te afectó la pandemia?

Los actores, en general, la hemos pasado muy duro en la pandemia. Este es el peor escenario que puede manejar un artista porque trabajamos para el público y sin ellos no podemos sobrevivir. Yo tengo la suerte de haber grabado una novela y tener trabajo, pero eso no me aleja de conocer la realidad. Ojalá todo mejore para seguir avanzando.

PUEDES VER: Luz de Luna de Michelle Alexander arrasó en rating durante su estreno

- ¿Qué significa para ti ser artista?

Yo me he preparado en mi vida para ser actor. La palabra artista me queda grande, pero —si la gente me llama así— lo respeto porque sé que es con cariño. Ser artista es ser un profesional, prepararse, dar lo mejor, exigirse día a día y mantener una conducta que ayude a la sociedad porque tenemos ese compromiso con nuestro seguidores. En mi carrera he demostrado que con trabajo, disciplina y amor se logran grandes cosas.

- ¿Qué sorpresas trae el concierto Luz de luna?

Es algo que esperamos con muchas ansias. Trabajamos duro. Grabamos diariamente para que este concierto tenga lo mejor de nosotros. Todas esas personas que nos han hecho feliz van a estar presentes en este concierto porque está preparados para ustedes, que día a día nos siguen. En realidad, este concierto es un agradecimiento a nuestro seguidores.

- ¿Cuándo nació la idea del concierto?

A raíz de todos los mensajes bonitos y porque la gente lo estuvo pidiendo en las redes sociales. Las circunstancias hacen que sea virtual, pero es puro agradecimiento, además de compartir con todos. Los nervios no solo son míos, sino de Michelle Alexander, que está apostando por todos nosotros.

André Silva agradece el apoyo de todos sus fanáticos e invita a todos quienes se emocionaron con alguna escena para que aprovechen esta oportunidad y revivan los momentos en el concierto. Esta será la mejor experiencia para que las familias lo disfruten desde la comodidad de sus hogares.

Para el espectáculo, han seleccionado los mejores temas de Luz de luna que vienen conquistando la audiencia peruana con sus melodías. Entre los más conocidos están: “Júrame”, “Canción para dos”, “Pedazo de luna”, “Tu mejor composición”, “Parte de mí”, “Si no te hubieras ido”, “Amor de niñez”, entre otros.

Los fanáticos también podrán compartir de un divertido meet and greet con sus artistas favoritos, pero para ello debes apurarte en conseguir tus entradas en la página web de Joinnus (https://live.joinnus.com/lima-luz-de-luna-primer-concierto-virtual-44621) porque los espacios son limitados.