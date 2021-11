Yo me llamo Colombia: dónde ver el capítulo 8 por Caracol TV

Yo me llamo Colombia continúa eligiendo a los mejores imitadores del país, con un jurado implacable conformado por Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez, quienes combinan experiencia con juventud en un tándem muy profesional que evalúa a cada uno de los participantes y los elige para poder pasar a las siguientes rondas, con rumbo final a los llamados conciertos en vivo. En esta nota podrás conocer más sobre Yo me llamo 2021.

¿Qué pasó en el capítulo anterior?

“Tú no estás en el personaje equivocado, solo necesitas mucha asesoría vocal”, comentó el jurado Yeison Jiménez al participante peruano que llegó a Yo me llamo 2021 imitando al artista salsero Víctor Manuel. Lamentablemente, el cantante no convenció a los evaluadores y no pudo continuar.

¿Quiénes son los presentadores?

Los encargados de presentar a cada competidor y asumir la conducción del programa son:

Melina Ramírez

Carlos Calero

¿Quiénes son los jurados de Yo me llamo 2021?

Para esta ocasión, los convocados al jurado fueron los siguientes:

Amparo Grisales: fue modelo y presentadora de televisión, pero su mayor éxito como artista lo alcanzó como actriz de telenovelas colombianas.

César Escola: compositor y presentador de televisión, muy famoso por realizar canciones para diversos programas de televisión.

Yeison Jiménez: cantante y compositor colombiano, reconocido por trabajar el mundo de la música popular de su país.

Yo me llamo Colombia: horario

El reality de canto e imitación Yo me llamo Colombia ase transmitirá será transmitido este sábado 30 de octubre a las 8.00 p. m. (misma hora peruana y colombiana) por el canal de Caracol TV.

Yo me llamo: canal de transmisión

Los siguientes servicios de cable pasarán el reality concurso a través de Caracol TV:

DirecTV: canal 633 (SD), canal 1633 (HD), canal 643 (Alterno SD) y canal 1643 (Alterno HD)

Claro TV: canal 521

Movistar TV: anal 496 (SD) y canal 895 (HD)

Tigo: canal 240 (HD)

¿Cómo ver Caracol TV EN VIVO?

Los seguidores de Yo me llamo 2021 Colombia deberán sintonizar la señal de Caracol TV desde su distribuidor de streaming que tengan contratado.

¿Cómo ver Caracol Play?

El programa Yo me llamo Colombia también puede ser observado a través de la página web https://play.caracoltv.com/.

¿Dónde ver Yo me llamo 2021 Colombia capítulo 8 EN VIVO ONLINE GRATIS?

El minuto a minuto del programa Yo me llamo 2021 Colombia podrá seguirse en La República Espectáculos.