Wanda Nara confirmó separación total con Mauro Icardi: “No quiero saber más de nada”

Luego de la tormenta mediática que vivieron hace unas semanas, la situación sentimental entre Wanda Nara y Mauro Icardi parecía haber encontrado paz tras anunciar su reconciliación. Sin embargo, esta condición duró muy poco, ya que la propia empresaria sorprendió a toda Argentina y el mundo con su más reciente revelación.

A través de Yanina Latorre, la representante del goleador del PSG, confirmó su separación definitiva y total con su aún esposo. Esto se habría originado luego de la versión surgida de que el futbolista argentino y Eugenia ‘la China’ Suárez si habrían tenido un encuentro en un hotel de París a pesar de la negativa del delantero.

“Sí, estoy bien, sola, trabajando y no quiero saber nada más de nada”, habría revelado a la conductora de Los ángeles de la mañana luego de haber conversado directamente con ella. Esta confesión de la argentina calza perfectamente con la reciente eliminación de su posteo en Instagram donde confirmaba su reconciliación con Mauro Icardi.

Según el propio programa Los ángeles de la mañana, la influencer recibió un correo electrónico con la confirmación de que el atacante del PSG y la ‘China’ Suárez se encontraron en La ciudad de la luz durante uno de sus viajes a Milán. Esta misma información asegura que el goleador del elenco parisino habría pagado con su propio dinero los pasajes con los que la actriz argentina llegó hasta Francia.

Wanda Nara reveló que le pidió el divorcio a Mauro Icardi antes de reconciliarse

Tras unos días de conocerse que Mauro Icardi le habría sido infiel a su esposa con la ‘China’ Suárez, Wanda Nara escribió un extenso post en Instagram donde reveló lo que vivió durante esos días. La argentina indicó que le pidió el divorcio a diario, pero que luego de un tiempo se dio cuenta de que su vida no era lo mismo sin él.

“A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo”, indicó.

“Al día siguiente, me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, añadió.

Wanda Nara y Mauro Icardi celebran su aniversario en medio de la polémica

Antes de la confirmación de Wanda Nara de su separación definitiva con Mauro Icardi, el delantero del PSG publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje para celebrar un año más de matrimonio con la argentina. El atacante acompañó estas palabras con una imagen muy amorosa de ambos.

“27/10, una fecha muy importante para nosotros. Feliz aniversario, Wanda Nara. Otro año más juntos, muchos sueños vividos y muchísimos más por vivir”, precisó.