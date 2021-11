Tom Felton olvida a Draco Malfoy y se transforma en Harry Potter con impresionante disfraz

Tom Felton, quien interpretó al malvado Draco Malfoy en las películas de Harry Potter, generó todo un alboroto entre sus seguidores en redes sociales al dejar atrás a su famoso personaje para encarnar nada menos que al protagonista de la serie. A través de Instagram, el actor británico difundió la sorprendente fotografía con la que celebró Halloween el último 31 de octubre en su hogar.

“Wtf, dad (Qué diablos, papá)”, escribió Felton, junto a la instantánea en la que su perrita Willow lo observa tendido en las escaleras, con el característico atuendo de un griffindor (corbata y capa con tintes guindos y amarillos) y con la cicatriz de Harry pintada en la frente.

Hasta el momento, la foto de Tom Felton vestido como Harry Potter en Instagram ha logrado superar los dos millones de me gusta y acumular miles de comentarios donde los fans expresan su entusiasmo por la picardía del actor.

Tom Felton vestido como Harry Potter. Foto: Tom Felton/ Instagram

Tom Felton, estrella de Harry Potter, se desmaya durante partido de golf

En septiembre de este 2021, Tom Felton, celebridad de la saga Harry Potter, se desmayó a mitad de un partido de golf, por lo que debió ser auxiliado inmediatamente.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y días después el actor reapareció en redes para contar detalles sobre su estado de salud y agradecer a los fans por la preocupación. “Ha sido un episodio realmente aterrador, pero la gente me ha estado cuidando muy bien, así que muchas gracias a todos los que me han enviado mensajes para que me recupere pronto”, manifestó.

Tom Felton tuvo que ser retirado tras desplomarse en campo de golf. Foto: TMZ

¿Quién es Tom Felton, Draco Malfoy en Harry Potter?

Tom Felton es un actor y músico británico de 34 años, conocido mayormente por su participación en la saga Harry Potter interpretando al personaje de Draco Malfoy. A menudo, Felton realiza transmisiones en vivo por Instagram para compartir con sus seguidores y así recaudar fondos para obras sociales.