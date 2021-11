Teletón 2021: qué artistas, famosos y personajes de TV participarán en la Teletón Perú

Este 2021, a pesar de la pandemia que se vive a causa de la COVID-19, se ha confirmado una nueva edición de la Teletón 2021, que se realizará el próximo sábado 6 de noviembre. El objetivo de dicha actividad es recaudar la mayor cantidad de dinero para ayudar a los niños, niñas y adolescentes que reciben tratamiento de rehabilitación en la clínica San Juan de Dios.

Esta es la segunda vez que se realiza la Teletón en medio de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus. El año 2020 también participaron varios artistas, entre cantantes, animadores y otras figuras del espectáculo, logrando juntar alrededor de S/ 650.000, cifra que fue menor a la del 2019; sin embargo, se demostró que la ciudadanía peruana sigue siendo solidaria.

Meta de recaudación 2021

A diferencia de otros años, la edición de la Teletón 2021 tendrá una duración de 11 horas y que se realizará bajo estrictos protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del virus. De igual manera, según indicó el hermano Gudiel Sánchez, vocero de Fundación Teletón, este año no se tendrá una meta fija de recaudación.

“Tiene una nueva modalidad porque como seguimos en pandemia, pues no vamos a tener dos días, solo un día y no tenemos meta este año. La meta es la generosidad de la gente. Lo que logremos será nuestra meta porque sabemos que estamos pasando crisis económica y desempleo por eso no tenemos una meta” , sostuvo en una entrevista para Latina.

¿Cuándo es la Teletón 2021?

Esta nueva edición de la Teletón se llevará a cabo este sábado 6 de noviembre de 2021. Asimismo, será transmitida por todos los canales pertenecientes a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, las cuales detallamos a continuación:

Latina Televisión

América Televisión

Panamericana Televisión

TV Perú

ATV

Global TV

La transmisión del evento será desde las 11.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. del día sábado 6 de noviembre. De esta manera, se suman once horas ininterrumpidas.

¿Qué artistas participarán de la Teletón 2021?

Se espera la presencia de 10 artistas, quienes serán los embajadores:

Mathías Brivio

Karen Schwarz

Gisela Valcárcel

Aldo Miyashiro

Adriana Quevedo

Rosana Cueva

Andrea Llosa

Fernando Díaz

Eddie Fleischman

Laura Huarcayo

¿Cómo donar en la Teletón 2021?

Existen diversos métodos de donación para los jóvenes pacientes del Hogar Clínica San Juan de Dios. A continuación, te detallamos los canales oficiales para realizar tu donativo:

Método de colaboración Información Depósito a través del BCP

(en agencias y agentes a nivel nacional y desde banca móvil) Cuenta en soles: 191 011 11 11 0 33

CCI: 002 191 000 11 11 11 0 33 52

Cuenta en dólares: 191 077 77 77 1 41 Yape Desde esta aplicación mediante el código QR en la app o donando al número 989 361 677. Cajas recaudadoras Tiendas Plaza Vea, Promart, Inkafarma, Tambo y Aruma en todo el país. Tarjetas de crédito Se puede depositar tu donativo con tarjetas de débito o crédito del Perú y el extranjero, a través de la web oficial de Teletón: https://teleton.pe/colabora-aqui/

¿Qué otros métodos hay para donar?

La Teletón tiene diversas maneras para todas las personas que deseen colaborar con esta noble causa:

Estas son las otras modalidades para realizar tu donación. Foto: Teletón

Te comentamos que habrá un megaconcierto el 6 de noviembre, en el Jockey Club, en el que participarán diversos artistas como Pelo Madueño, You Salsa, Rio, Yahaira Plasencia, Zaperoko, Gran Orquesta Internacional, César Valle, Nesty, entre otros. La totalidad de los recaudado será destinado para el evento benéfico.