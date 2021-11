Shirley Arica se emociona tras recibir sorpresa de sus seguidores: “De verdad se lucieron”

La modelo peruana Shirley Arica ha conseguido últimamente un gran número de seguidores tras su participación en El poder del amor, famoso reality emitido desde Estambul, Turquía. Incluso cuando la peruana protagonizó un tenso altercado con quien era su pareja en ese entonces, Sebastián Tamayo, los usuarios de internet no dudaron en solidarizarse con ella y demostrarle todo su apoyo.

Esta vez, el cariño hacia la joven fue expresado por sus seguidores de otra manera. Arica recibió por parte de su club de fans una serie de regalos en Turquía. La influencer no pudo evitar emocionarse por el lindo gesto, por lo que decidió agradecer a sus seguidores en redes sociales.

“Me siento llena y feliz. No sé cómo explicarlo con palabras. Muchas gracias. Nunca me imaginé tener tanto apoyo de la gente. De verdad se pasaron y se lucieron. Los amo infinitamente y gracias por todo el apoyo que siempre me dan”, manifestó la chica reality en sus historias de Instagram.

PUEDES VER: Shirley Arica responde a Jessica Stonem tras constantes ataques en El poder del amor

Shirley también publicó una fotografía luciendo los obsequios junto con otro mensaje para sus seguidores.

“Un beso a las Shirleylovers, a mi club de fans Shirley Arica, a todas y todos los que me apoyan siempre. Los amo con toda mi alma”, agregó la modelo.

Shirley Arica recibe regalos de sus fans. Foto: Shirley Arica/ Instagram

Shirley Arica se volvió tendencia en Twitter

El apoyo hacia la influencer por parte de sus seguidores fue tal que la pelea entre Shirley Arica y el colombiano Sebastián Tamayo en El poder del amor fue el caso más comentado durante varios días en la plataforma de Twitter. Por esta razón, la peruana decidió abrir su propia cuenta en dicha red social.

“Ya tengo Twitter. Gracias por todo el apoyo. Me siento muy feliz, jamás imaginé ser tendencia. No sé cómo se utiliza esto, pero aprenderé”, escribió la modelo en su primera publicación.