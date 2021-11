Rodrigo González a la abogada de Melissa Paredes: “Por dignidad, abandona el caso”

El caso de Melissa Paredes sigue siendo primera plana en los distintos programas de espectáculos en el Perú. Esta vez el tema fue la situación contractual de la presentadora en el programa América hoy, ya que desde el ampay con su bailarín no se ha presentado en dicha casa televisa.

Grande fue la sorpresa cuando la abogada de la exparticipante de Reinas del show reveló en Magaly TV, la firme que su patrocinada mantenía la suspensión perfecta de sus labores con GV Producciones. Sin embargo, la aún esposa de Rodrigo Cuba emitió un comunicado, donde desmintió esta versión y aseguró que su relación está del todo bien con la productora que dirige Gisela Valcárcel.

Ante esta serie de contradicciones, Rodrigo González utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse al respecto y pedirle a la abogada que abandone el caso. Según el conductor, Patricia Simmons debe dar un paso al costado, puesto que la propia Melissa Paredes la desmintió públicamente luego de su charla con Magaly Medina.

“¡La Paredes deja mal parada a su abogada y la desmiente! ¿Entonces de dónde se inventó la abogada esa información? Cariño, por dignidad, abandona el caso”, escribió el presentador.

¿Qué dijo la abogada de Melissa Paredes sobre la situación laboral de la conductora?

Patricia Simmons conversó con Magaly Medina y reveló nuevos detalles de lo que viene siendo el caso de Melissa Paredes. La asesora legal aseguró que su patrocinada fue derivada a la suspensión perfecta de labores tras su ampay con el bailarín de Reinas del show.

La mujer de leyes también afirmó que la ex Miss Perú no percibe ingresos económicos y que su contrato con América hoy vence en diciembre de este 2021. A eso, le sumó las declaraciones del productor Armando Tafur, quien indicó que Melissa no cumple con el perfil para conducir un programa matutino.

Magaly se burla del comunicado de Melissa Paredes sobre su situación con GV Producciones

Tras el comunicado de Melissa Paredes donde desmentía a su abogada, Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa este último martes 2 de noviembre para referirse al mismo. La conductora no evitó burlarse del pronunciamiento, ya que aseguró que Melissa habría recibido un llamado desde GV Producciones para que cambie su versión.

“Yo no creo que su abogada esté tan mal informada que nos diga una cosa que no es cierta, lo que pasa es que hoy enamoraron a Melissa, la llamaron seguramente y dijeron: ‘Tú sigues siendo nuestra compañera, tú sigues siendo parte de este equipo (...)’. Y la otra no quería pelearse porque piensa que el próximo año la van a considerar como parte de América hoy”, inició la presentadora.

“Lo que han hecho nada más es tirarle un bocado para que ella se lo coma y en diciembre le van a decir: ‘Te llamamos el próximo año cuando haya algo’. Cuando llegue el próximo año, qué le van a decir: ‘Hay cambios, vamos a reestructurar el programa y el único cambio es ella y algunos muebles’”, agregó.