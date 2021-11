¿Por qué Patricio Parodi lloró de impotencia?: el meme que lo persigue hace siete años

Esto es guerra se emitió por primera vez en nuestro país un 5 de abril del 2012 y desde aquel entonces el realty más sintonizado y famoso de América TV ha ofrecido muchas veces- sin querer- episodios tristes, alegres, controversiales, polémicos, peligrosos y cómicos. Uno de los más recordados es la escena de impotencia que protagonizó Patricio Parodi y muchos se preguntaron por qué el joven lloró.

Hace aproximadamente siete años, cuando Mathías Brivio y Johanna San Miguel conducían EEG, Patricio Parodi y Rafael Cardozo se enfrentaron en un reto. El exnovio de Flavia Laos perdió ante el brasileño porque no tenía los implementos completos para el juego, y por tal motivo le quitaron el punto. Esto generó la indignación tanto de la conductora San Miguel como de Gino Assereto y Mario Hart, quienes alzaron su voz de protesta por la injusticia que acababan de presenciar.

Ante esta situación, Patricio Parodi no pudo ocultar su malestar y lloró de impotencia. “Simplemente no me parece justo lo que hacen. Yo no he estado listo por culpa de la producción . O sea, los aquashoes los han traído tardazo, es más yo iba a salir sin rodilleras, me da igual. El tiempo es a lo que me refiero”, dijo evidentemente afectado el modelo peruano.

¿Cómo nació el meme Patricio Parodi llora de impotencia?

Resulta que en el momento que Patricio Parodi lloraba de indignación por haber perdido el punto ante Rafael Cardozo, en pantallas salió la frase “Patricio llora de impotencia” para describir la situación. Ni la producción y ni muchos menos el chico reality se imaginaron que la escena más el título se convertirían en un meme viral, el cual cada cierto tiempo vuelve a la vida. Dicho episodio fue en 2014 y los fans o haters simplemente no lo pueden olvidar.

Patricio Parodi, el favorito de EEG

Patricio Parodi es sin duda uno de los engreídos de Esto es guerra. Él estuvo desde el inicio y a pesar de las circunstancias siempre le ha sido fiel al reality que lo lanzó a la fama. Actualmente, el modelo ha sido el primer seleccionado para enfrentamiento entre EEG y Guerreros Puerto Rico.

“Patricio Parodi es el primer clasificado, capitán de los guerreros, para enfrentarse al equipo de Puerto Rico. ¡Eso, qué bárbaro!”, comentó Johanna San Miguel.