Melissa Paredes prohibió a Magaly Medina difundir audio donde llama “psicópata” a Rodrigo Cuba

La abogada de Melissa Paredes, Patricia Simons, compartió un audio a Magaly Medina, donde se escuchó a la modelo llamando “psicópata” a Rodrigo Cuba. Sin embargo, la exconductora de América hoy dio marcha atrás a la difusión completa del material y le prohibió a la figura de ATV publicarlo en su programa del último martes 2 de noviembre porque se estaría exponiendo a la hija de la actriz y el futbolista.

“Yo, como madre, no autorizo la viralización de ese video, ni del audio, porque se escucha la voz de mi hija de fondo . El código del niño y adolescente prohíbe que se utilice la imagen y voz de una menor”, fue la advertencia que le hizo llegar la influencer a la presentadora de televisión.

Ante esto, Magaly Medina se mostró enfadada, ya que, según ella, en el audio no se escucha la voz de la pequeña y, por tal motivo, no estaría violando los derechos de ningún menor.

“Mentira, no se escucha la voz de su hija de fondo. Yo he escuchado el audio y ahí no hay pelea. Ayer (lunes 1 de noviembre) nosotros tuvimos acceso a un audio, nos lo dieron muy tarde, al punto que nosotros solo pasamos una parte. Ese donde Melissa le dice a su aún esposo ‘psicópata’ delante de su hija”, señaló la presentadora.

Magaly Medina no puede difundir audio de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba

A pesar de su enojo, Magaly Medina no pudo compartir el material completo por la prohibición de Melissa Paredes. Según la presentadora, la modelo se habría arrepentido de la difusión, ya que sería ella quien quedaría mal y no Rodrigo Cuba.

“Ella (Melissa Paredes) me ha mandado, a través de su abogada, una prohibición donde me dice que no me autoriza que pase ese audio , no lo autoriza. Claro que no, porque sabe que perdería. Han tratado, ella y su abogada de hacerle tal cargamontón al ‘Gato’ Cuba diciéndole ‘agresor’ después de escuchar ese audio no se lo creo”, comentó.

¿Por qué Melissa Paredes llamó “psicópata” a Rodrigo Cuba”

En su mensaje a Magaly Medina, Melissa Paredes explicó que llamó “psicópata” a Rodrigo Cuba porque este habría estado mintiendo sobre las prohibiciones para ver a su hija.

“Si le dije esos calificativos al señor Cuba es porque no se quería retirar y además me decía en mi cara mentiras como que ya no dormía con mi hija. Y que no lo dejaba ver a la bebé, cuando es totalmente falso. Por este tipo de peleas me tuve que salir de la casa”, comentó.