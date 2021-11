Mario Hart sobre su ampay en La academia: “Korina me ha dado como 8 cachetadas”

En el último capítulo de La academia, Mario Hart protagonizó una escena donde le era infiel a Korina Rivadeneira con una misteriosa joven. Tras la difusión de estas imágenes, los fanáticos de Esto es guerra quedaron impactados, sobre todo porque muchos de ellos consideran imposible que en la vida real la pareja termine su romance por alguna traición. Ante la controversia, el piloto de autos se animó a contar cómo fue grabar esta inesperada secuencia.

“Me ha dado como 8 cachetadas, sin exagerar, le fue metiendo así como gradualmente, se aprovechó mi esposa”, comentó sarcásticamente el chico reality a las cámaras de América Espectáculos.

Mario Hart también contó cuál fue su reacción al ver a Korina Rivadeneira sufriendo y llorando por la infidelidad que tuvo que afrontar en La academia de Esto es guerra. “Si antes no se me había ocurrido jamás en la vida sacarle la vuelta, viéndola sufrir así menos, me puso hasta tenso y nervioso y dije ‘qué tal maldito ese enano, cómo le va a sacar la vuelta a su esposa’”, manifestó.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira sobre la escena de infidelidad de Mario Hart?

Por otro lado, Korina Rivadeneira aseguró que le costó mucho grabar la escena donde encara a Mario Hart por su ampay, debido a que debía tirarle una fuerte cachetada para que todo se viera lo más real posible.

“El director decía ‘¿qué pasa?, la cachetada tiene que ser con fuerza’, así que le dije (a Mario) ‘ya, amor, aguanta nomás porque, si no, se verá falso y vamos a estar repitiendo’. Me ha dolido la mano, ha sido fuerte”, señaló.

Mario Hart le es infiel a Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira se molesta con Mario Hart por no recordar que estuvo enferma

Hace un par de semanas en Esto es guerra, Korina Rivadeneira le reclamó a Mario Hart por no recordar que estuvo delicada de salud.

“No sé si te acuerdas, pero estuve bastante mal, aunque bueno tú ni siquiera paras en la casa, así cómo te vas a dar cuenta”, aseveró la modelo venezolana.