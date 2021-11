Mario Hart al ver llorar a Korina Rivadeneira en La academia: “Jamás le sacaría la vuelta”

Mario Hart y Korina Rivadeneira hablaron por primera vez sobre el noveno capitulo de La academia, donde el chico reality fue captado muy cariñoso con una rubia dentro de un auto. Los participantes de Esto es guerra contaron diversos detalles sobre la polémica escena en un programa matinal.

A través del programa América Espectáculos, Mario Hart le contó a los televidentes que no se le ocurriría nunca engañar a su esposa y, sobre todo, arruinar la familia que tiene. Como se sabe, el piloto de autos y la modelo venezolana tienen una hija llamada Lara, quien hace algunos meses cumplió un año.

“Si antes no se me habría ocurrido jamás en la vida sacar la vuelta, viéndola sufrir así menos, menos. De verdad, me puso tenso y nervioso. Yo decía: ‘Qué tal maldito ese enano, cómo le va a sacar la vuelta a su esposa’”, confesó.

Asimismo, Mario contó que Korina le propinó varias bofetadas. “Me ha dado, por lo menos, unas ocho cachetadas. Le fue metiendo gradualmente, cada vez más fuerte. Se aprovechó”, sostuvo.

Por su parte Korina Rivadeneira mostró sus dotes de actuación en La academia, ya que tiene experiencia. Ella trabajó en la novela Princesas y en la conocida serie Al fondo hay sitio.

Frente a las cámaras del programa matinal, Rivadeneira detalló que el director del reality le pidió que le dé una bofetada fuerte a su esposo.

“Al principio le pegaba así (leve). El director decía: ‘¿Qué pasa? La cachetada debe ser con fuerza’. Le dije a Mario: ‘Ya amor, aguanta no más porque sino se va a ver falso y vamos a estar repitiendo’”, manifestó.