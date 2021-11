Magaly Medina tras quedarse en shock en su set: “Mi programa no es de ADN, es de farándula”

En la anterior edición del programa Magaly TV, la firme, la conductora quedó en shock al leer las pruebas de ADN realizadas a las hijas de Vanessa Tenorio y Roxana Valiente para conocer si existe parentesco con Antonio Cartagena. No obstante, este miércoles 3 de noviembre, Magaly Medina se rio de su reacción y dijo que jamás había visto una prueba de ADN en su vida.

“Permite afirmar con certeza científica que V. C. T. y S. A. C. V tienen progenitores... ¿Qué?, ¿Qué dice?, Perdón, perdón... ¿Este es? (pregunta a su producción). Esta es la conclusión, ¿no? Oye, vámonos a un corte y volvemos con los resultados”, expresó al momento de ver los resultados.

La presentadora del espacio de espectáculos sostuvo que su programa es de farándula y que algunas veces también se realizaron notas sociales, pero no de ese estilo.

“Ayer casi sufro un shock nervioso al aire, el primero de mi carrera en estos 24 años. Y es que ayer me dieron este sobre, y yo la primera vez que hago algo de ADN. Mi programa no es de ADN, es de farándula y a veces hacemos casos sociales, pero jamás he visto una prueba de ADN en mi vida”, manifestó Magaly.

Luego, la periodista indicó que el cantante Antonio Cartagena aún no tiene la orden de un juez para realizarse la prueba de ADN.

“Y me dan un sobre cerrado, sellado porque así trabaja Biolinks, ya que nadie sabe los resultados que van a tener. Entonces, como todavía Antonio Cartagena no ha recibido la orden de un juez de irse a hacer una prueba de ADN, ya Roxana Valiente, una de las madres, le está pidiendo que se haga la prueba de ADN para que cumpla con sus obligaciones como padre, porque él ha puesto en duda su paternidad, según lo que dijo en el Programa Día D”, añadió.